Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 1 febbraio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati la settimana scorsa.

Le uscite manga Star Comics del 1 febbraio 2023

CLAYMORE NEW EDITION n. 4

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Una squadra della morte viene inviata contro Teresa, colpevole di aver attaccato una banda di briganti per salvare una ragazzina dalle loro grinfie. Cosa attende la temibile “Teresa del sorriso”, prima tra le Claymore, e la piccola Clare, in balia di un destino crudele e beffardo?

EDENS ZERO n. 17

YOUNG n.341

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Shiki e compagni hanno preso contatto con Oasis, l’esercito ribelle che si nasconde su Sandora, e sono riusciti a convincere il leader Goodwin ad aiutarli a fermare il piano di Poseidon Shura, intenzionato a uccidere tutte le macchine. Le due squadre partono quindi per lo spazio. Nel settore spaziale intorno a Nero 66, uno degli Oracion Seis ha dato il via a uno scontro con le forze di Shura, e l’Edens Zero approfitta della situazione per lanciarsi verso la superficie del pianeta…

MY HERO ACADEMIA n. 35

DRAGON n.293

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

Il tradimento di Aoyama imprime un’improvvisa accelerazione ai piani degli Heroes. Se da un lato la tragica scoperta ha rimesso completamente in discussione le convinzioni di chi si oppone a Shigaraki e All for One, dall’altro può anche rivelarsi un fattore decisivo per mettere in scacco il nemico. Questo è il momento in cui tutti dovranno diventare Heroes… La battaglia decisiva ha inizio!

SHAMAN KING FLOWERS n. 1

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria opera del maestro Takei prosegue con un altro imperdibile spin-off incentrato su Hana Asakura, unico figlio del leggendario guerriero Yoh. La miniserie scritta e disegnata da Hiroyuki Takei conterà un totale di sei volumi. La fiamma di Shaman King continua a brillare più luminosa che mai!

Funbarigaoka, quattordici anni dopo lo Shaman Fight. Hana Asakura è un giovane teppistello svogliato che marina la scuola e aspetta solo l’occasione per ficcarsi in qualche guaio. La sua triste esistenza, contraddistinta dall’incapacità di dimostrare il proprio talento come sciamano, cambia radicalmente quando viene attaccato da due individui misteriosi che dicono di appartenere a un altro ramo degli Asakura… Si apre il sipario sulla storia di una nuova generazione di sciamani!

YUKO

UMAMI n.20

di Ryoichi Ikegami

€ 18,00

Una raccolta dai contenuti maturi per scoprire uno dei più celebrati autori del fumetto giapponese

Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il maestro Ryoichi Ikegami ha avuto modo di lavorare con famosi e influenti sceneggiatori giapponesi, dando vita a molti dei più apprezzati capolavori del manga seriale. Al contempo, come autore non si è mai sottratto dal misurarsi con storie brevi, dando vita a numerose piccole perle tutte da scoprire, caratterizzate da atmosfere decadenti e morbose e da un erotismo al tempo stesso carnale ed elegantemente psicologico. Questo volume raccoglie dodici storie realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate dallo stesso autore e impreziosite da una sua intervista a fine volume, in cui il maestro Ikegami ci parla delle sue ispirazioni e del processo creativo delle sue opere. Una raccolta dai contenuti maturi per scoprire uno dei più celebrati autori del fumetto giapponese!