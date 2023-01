Star Comics: arriva in tutte le fumetterie italiane Yuko

La pagina facebook ufficiale di Star Comics ha annunciato l’arrivo in tutte le fumetterie italiane di Yuko, una raccolta di 12 storie brevi scritte e disegnate da Ryoichi Ikegami nell’arco di un decennio. I lettori interessati potranno anche trovare un’intervista dell’autore.

Yuko arriverà in tutte le fumetterie italiane e store online dall’1 febbraio. Seguendo questo link sarà possibile aggiungere il volume nella lista desideri direttamente dal sito web di Star Comics. In alternativa sarà possibile fare lo stesso procedimento su amazon cliccando qui. Il prezzo di Yuko sarà di 18,00€.

Ryoichi Ikegami è principalmente conosciuto in Italia per aver lavorato a storie come Sanctuary e Trillion Game, entrambi pubblicati in Italia da Star Comics. La casa editrice infatti esorta i lettori che hanno apprezzato questi due manga a immergersi in Yuko in modo da approfondire la figura del mangaka in modo completo.

Durante la sua lunga carriera di successo, il mangaka Ryoichi Ikegami ha avuto la possibilità di lavorare con famosi e influenti sceneggiatori giapponesi. Così facendo ha potuto dare vita a molti dei più apprezzati capolavori del manga seriale.

Al contempo, come autore non si è mai sottratto dal misurarsi con storie brevi. Infatti diverse piccole perle portano la sua firma e sono caratterizzate da atmosfere decadenti e morbose. Non manca quasi mai un erotismo sia carnale sia psicologico.

Questo volume raccoglie dodici storie realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate dallo stesso autore. Ad arricchirne il contenuto ci pensa una sua intervista a fine volume. Qui Ikegami si apre sulle sue ispirazioni e anche sul processo creativo delle sue opere.

Due dei suoi manga che hanno riscosso successo in Italia che abbiamo menzionato sono Trillion Game e Sanctuary, Il primo ruota attorno ai due personaggi Haru e Gaku. Sono due amici che tramano per guadagnare abbastanza soldi per avere tutto ciò che hanno sempre desiderato, la somma di un trilione di dollari.

Il secondo invece racconta la storia di Asami e Hojo, due giovani giapponesi che, dopo essere scampati alla guerra civile in Cambogia, decidono di cambiare e rinnovare il Giappone. Il loro obiettivo di un Giappone nuovo è il loro “Santuario”. Per riuscire nel loro obiettivo, i due intraprendono due carriere opposte ma parallele. Hojo entra nella yakuza, mentre Asami cerca di far strada in politica.