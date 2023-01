Shaman King Flowers: Star Comics annuncia la riedizione del manga

Shaman King Flowers è ambientato quattordici anni dopo lo Shaman Fight. Il protagonista è Hana Asakura è un giovane teppistello svogliato che non ha alcun interesse nel frequentare la scuola. Conduce uno stile di vita molto sregolato e infatti molto spesso finisce per ficcarsi in qualche guaio.

Nato in un’antica e potente stirpe di sciamani giapponesi, è in grado di vedere e controllare gli spiriti. Inoltre è anche dotato di agilità e prontezza e i suoi riflessi sono superiori a quelle di un normale essere umano. In combattimento, il ragazzino è generalmente affiancato da Amidamaru, che diventa il suo spirito custode.

Hana vive nelle terme di famiglia con le Hanagumi, ovvero le tre streghe che hanno seguito Hao nell’ultimo torneo, Ryu, Tamao ed i loro spiriti. A causa delle storie di famiglia e delle responsabilità che ha verso di essa, Hana è molto scontroso ed arrogante. In questo modo si costruisce una reputazione che finisce per attirare tutti i bulli di NishiTokyo, che egli sconfigge con l’aiuto di Amidamaru.