Hajime no Ippo è uno dei spokon più apprezzati di sempre, e nonostante non sia mai arrivato in Italia il pubblico nostrano ama alla follia questa storia, arrivata anche di recente su Netflix con la sua controparte anime.

Tavole meravigliose, personaggi carismatici e una storia efficace, semplice e profonda sono il mix perfetto di questo manga sportivo, al momento con più di 1100 capitoli all’attivo e più di 100 tankobon pubblicati in Giappone.

Un numero incredibile che supera di gran lunga anche il “record” di One Piece, al momento quasi sulla stessa scia del manga di Morikawa. Una delle pecche più grandi è sicuramente la mancanza continuativa di un’anime, dato che come ben sapete può essere d’ausilio alle vendite e alla nomea di un manga.

Quest’ultima è ferma alla terza stagione, mentre una quarta è ancora nascosta nel mistero. Oggi su Twitter l’autore del manga spokon ha confermato di essere a lavoro sul capitolo finale della storia, anche se al momento non è stata annunciata ancora nessuna saga finale.

Il mangaka conferma che anche se per qualche motivo non sarà possibile arrivare alla fine, lui lavorerà lo stesso a un finale, in modo tale da donare una degna conclusione a Hajime no Ippo senza lasciare nulla in sospeso. Il tutto lo leggiamo tramite un Tweet d Kudasai visionabile in calce.

Tras más de 30 años en publicación, George Morikawa ya está preparando el capítulo final de "Hajime no Ippo". El autor señaló que quiere terminar su obra mientras pueda, pero todavía no tiene una fecha programada. #ippo_anime pic.twitter.com/lWbGL79DPt — Kudasai (@somoskudasai) January 27, 2023

“Dopo più di 30 anni di pubblicazione, George Morikawa sta già preparando il capitolo finale di “Hajime no Ippo”. L’autore ha indicato che vuole finire il suo lavoro finché può, ma non ha ancora una data programmata“.

Come accennato non abbiamo ancora una data finale al riguardo, ma come accenna lo stesso autore è sempre meglio preparare un finale quando si è ancora in tempo, ispirati, creativi, così da non lasciare indegnamente questo capolavoro spokon iniziato nel 1989.

Una delle serializzazioni più longeve di sempre, specie se consideriamo il ritmo di Morikawa per quanto riguarda le pubblicazioni. Un’opera magna mai approdata in Italia purtroppo. Voi conoscete questo manga sulla boxe? Avete mai letto un volume o guardato l’anime? Se non lo avete fatto potete rimediare, dato che è arrivato su Netflix.

Fonte Twitter Kudasai