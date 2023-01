Aggretsuko, confermata la stagione 5: ecco il trailer e la data di uscita

Aggretsuko è stata una delle serie anime/comedy più apprezzate dal pubblico sulla piattaforma Netflix e proprio per questo è arrivata alla quinta stagione, annunciata recentemente con un poster e un trailer ufficiale, insieme alla data di uscita ufficiale.

Sono passati due anni ormai dalla pubblicazione della quarta stagione, e dopo l’annuncio ufficiale riguardante la lavorazione della quinta, finalmente abbiamo tutto quello che occorre per attenderla come si deve.

Fin dal 2016 questo personaggio ha catturato il cuore del pubblico, grazie a delle buone animazioni e una scrittura leggera ed efficace. Vi rammentiamo anche la conferma di Netflix riguardante questa nuova stagione, affermando che quest’ultima chiuderà definitivamente la storia.

Aggretsuko: a febbraio arriva la quinta e ultima stagione

Il trailer visionabile a inizio articolo è molto succoso e dettagliato, infatti dura più di due minuti e rivela molti momenti salienti di questa nuova stagione, confermata per il 16 febbraio su Netflix appunto. La musica sarà come sempre al centro di tutto e le animazioni faranno sempre la loro parte. Tutto arriva da CB.

Come accennato è stato anche condiviso un poster ufficiale che recita: “Inoltre, cosa accadrà tra Retsuko e Haida…? Dai un’occhiata all’ultima stagione di Aggretsuko su Netflix a partire dal 16 febbraio!”. La citazione a Stranger Things di certo non è velata, basta dare solamente una leggera occhiata in calce:



Il rosso e il blu predominano in questa bellissima illustrazione, che enfatizza l’uscita ufficiale della serie su Netflix a partire dal mese di febbraio. Nel trailer vediamo anche un tema molto importante in Giappone, ovvero quello riguardante la malattia da gioco online.

Infatti Haida in questa nuova clip, dopo il colpo di scena con Aggretsuko, sembra essersi recluso in casa a giocare a un videogioco online per non fare i conti con la realtà, spesso troppo crudele e complessa per essere affrontata.

Ovviamente questa non è mai la soluzione corretta e forse, sempre all’interno di questa stagione analizzeremo gli effetti negativi di questo stile di vita sul personaggio. Ribadiamo nuovamente che la quinta stagione dell’anime sarà quella conclusiva, quindi potete prepararvi per un prodotto davvero potente e impattante.

Voi avete visto la serie?

