Aggretsuko, la stagione finale arriverà nel 2023 su Netflix!

Aggretsuko, il celebre anime Netflix avrà la conclusione della sua storia nel corso del 2023. La finestra di uscita è stata annunciata con delle bellissime immagini in pieno stile del prodotto, rivelando che il tutto uscirà a febbraio del 2023 appunto.

Duante l’evento livestream di Netflix Tudum Japan è stato dedicato un po di tempo ad Aggretsuko, una delle serie anime più apprezzate nel corso degli anni, nonché uno dei primi anime originali a diventare noti sulla piattaforma streaming famigerata.

La nuova stagione sarà incentrata sulla candidatura di Retsuko e il buon Rareko tornerà a dirigere la quinta stagione presso la Fanworks, insieme al resto del cast principale che fin dall’inizio è rimasto immutato.

Durante la livestream come accennato è stata confermata l’ultima stagione in uscita nel mese di febbraio appunto, nel 2023, quindi tra pochi mesi. La serie è stato un successo clamoroso già in Giappone, dove veniva trasmesso all’interno del programma Ō-sama no Brunch della TBS, con puntate da 1 minuto.

Qualche anno dopo è arrivato su Netflix che ha deciso quindi di donare più spazio a questo personaggio che nonostante la sua vena comica discute e critica alcune vicende della vita mondana nipponica e non solo, rappresentando scene leggere e divertenti per quanto riguarda alcune “gabbie quotidiane”.

Se volete vedere la livestream la mettiamo in calce a queste righe e intanto vi lasciamo anche lo scorso poster della quarta stagione che anticipava la data di uscita della parte finale della storia. Rammentiamo che al momento tutte le stagioni sono disponibili su Netflix, insieme a uno speciale di Natale.

Come vedete ANN e ComicNatalie si offrono anche alcune immagini della serie, inerenti sia alla quarta che alla prossima stagione in uscita a febbraio del 2023. Se volete potete recuperare tutte le stagioni presenti su Netflix in attesa di buone nuove sulla serie.

Purtroppo non abbiamo ancora un trailer che annuncia la parte finale della storia, ma probabilmente è in cantiere da parte di Netflix, visto che probabilmente lo userà per confermare la data di uscita ufficiale che al momento non ha una data precisa.

