Sanrio: un nuovo sondaggio rivela qual è il brand più popolare

Sanrio è è un’azienda giapponese responsabile della realizzazione di alcune delle mascotte più carine che il mondo abbia mai visto, finalizzate alla commercializzazione.

Da Hello Kitty a Kuromi e persino Tuxedo Sam, il brand ha il monopolio dei personaggi più famosi e adorabili.

Certo, alcune di quelle mascotte sono più carine di altre e Sanrio ha condotto un sondaggio annuale per cercare di scoprire quale sia il personaggio più popolare. Oggi infatti riportiamo il risultato che evidenzia il vincitore di questo sondaggio.

Secondo il concorso annuale di Sanrio si annuncia che il vincitore tra i sui personaggi è Cinnamoroll. Per il terzo anno consecutivo, Cinnamoroll è la mascotte più popolare di Sanrio.

Il personaggio ha conquistato l’oro per la prima volta nel 2018 e la loro popolarità non è cambiata molto da quando han raggiunto il picco. Cinnamon è un cane bianco dalle orecchie lunghe, occhi azzurri, guance rosa e una coda paffuta e riccia che ricorda un rotolo alla cannella.

Il personaggio è apparso in una serie manga, un film anime e vari cortometraggi animati.

La mascotte Sanrio probabilmente più famosa e conosciuta anche in Italia è Hello Kitty e l’adorabile gattino si posiziona più in basso alla classifica del sondaggio. Di seguito infatti riportiamo la classifica che indica le prime dieci preferenze del pubblico:

Cinnamoroll Pom Pom Purin Kuromi Pochacco My Melody Hello Kitty Little Twin Stars Hangyodon Kogimyun Tuxedo Sam

Naturalmente, in questa top 10 mancano alcune popolari scelte Sanrio. Ad esempio Aggretsuko non è presente, e lo stesso si può dire per Gudetama. Le due mascotte sono alcune delle novità in casa Sanrio, quindi questo può spiegare il motivo della loro assenza.