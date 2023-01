Pokémon: Ash tornerà a usare tutti i suoi Pokémon nei suoi episodi finali

La serie Pokémon ha da sempre accompagnato tanti appassionati durante la loro infanzia. Tutti sono a conoscenza dei prossimi sviluppi della serie, che non includeranno più Ash e Pikachu come protagonisti principali.

Proprio per questo la serie sta celebrando il protagonista e campione del mondo con degli episodi speciali. Dopo aver incontrato di nuovo Misty, il salto nel passato continua. Infatti oggi abbiamo il piacere di riportare che l’anime mostrerà Ash fare di nuovo affidamento su tutti i Pokemon che ha catturato durante le sue avventure.

Chiaramente non sono pochi questi Pokémon, in quanto ricordiamo che Ash ha sempre viaggiato con una nuova squadra di Pokemon in ogni nuova regione da lui attraversata.

Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master sta ora trasmettendo la sua serie speciale in Giappone. Il primo episodio di questa serie finale vede Ash viaggiare per il mondo dopo essere diventato un campione del mondo durante gli eventi di Esplorazioni.

Quindi in questi episodi ce ne sarà uno in cui Ash userà nuovamente tutti i suoi compagni di avventura che non vede da molto tempo. Ci sarà anche un mix tra quelli che usa attualmente e quelli con cui ha viaggiato per le diverse regioni.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo l’aggiornamento:

Nel primo episodio della serie finale di Ash, Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master, si scopre che Ash non ha con sé la squadra che aveva in Esplorazioni. Infatti, come si può vedere sopra, usa Donphan, Sceptile, Noivern e Buizel.

Ognuno di questi proviene distintamente da un’era diversa dei suoi viaggi. Erano questi i momenti che tutti gli appassionati sicuramente speravano di vedere da molto tempo.

Anticipiamo anche si rivedranno molti altri Pokemon di Ash, quindi è probabile che questa dinamica porterà diversi fan a divertirsi nel rivedere le vecchie squadre del protagonista in azione. Nonostante si tratti degli episodi finali della serie con Ash sul piccolo schermo, le battaglie non mancheranno anche se non avranno dei tratti molto nostalgici.