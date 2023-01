L’Attacco dei Giganti riceve un tributo da Il Gatto con gli Stivali 2

L’Attacco dei Giganti è pronto per tornare sul piccolo schermo con la terza parte dell’anime che concluderà la quarta e ultima stagione animata. Studio MAPPA è pronta quindi a portare sul piccolo schermo a marzo, un altro dei suoi migliori e acclamati lavori.

Oggi però abbiamo il piacere di riportare una curiosità che vede un titolo molto famoso del cinema dare un tributo proprio alla serie di Hajime Isayama. Si tratta de Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, e sembra che il film, nonostante sia completamente distante dal mondo de L’Attacco dei Giganti, sia riuscito a rendergli omaggio.

Ci stiamo riferendo ad una scena precisa ed è impossibile non notare quanto questa sia simile una delle sue sequenze d’azione a quella di Eren e degli altri personaggi del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider akiisass. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Puss in Boots: The Last Wish & Attack on Titan (SIDE BY SIDE) pic.twitter.com/SUaeE8kBXD

— ☾ (@akiisass) January 9, 2023