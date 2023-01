Naruto: la Gazzetta dello Sport annuncia una nuova collezione DVD!

Naruto rimane una delle serie più amate e famose in tutto il mondo e nonostante siano passati alcuni anni ormai dalla conclusione delle vicende del ninja biondo, oggi riportiamo un’aggiornamento imperdibile per tutti i veri fan.

Infatti la Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Yamato Video e Tv Sorrisi e Canzoni, ha annunciato una nuova collezione DVD incentrata su tutti gli episodi della prima serie di Naruto. Si chiama “Naruto: La Nascita della leggenda” e questa raccolta, disponibile in edicola, sarà costituita da 32 dvd.

Ci sarà la possibilità di scegliere tra l’audio in giapponese e in italiano, e i DVD saranno raccolti in un cofanetto da collezione che include le 24 sigle originali e le scene mai viste in tv. Ogni uscita sarà accompagnato da un esclusivo poster.

La prima uscita è prevista per il 12 gennaio con il dvd intitolato “Arriva Naruto!”. Sarà disponibile in edicola per due settimane al prezzo lancio di 2,99 € oltre al prezzo del quotidiano. Il secondo dvd sarà in edicola il 19 gennaio a 5,99 €. I successivi numeri saranno disponibili ogni giovedì a 9,99 € oltre il prezzo del quotidiano.

Tutti i fan sono a conoscenza che la serie animata del ninja biondo ha celebrato di recente i suoi vent’anni. Masashi Kishimoto ha infatti celebrato questo traguardo e lo stesso vuole fare La Gazzetta dello Sport.

La prima stagione dell’anime Naruto conta un totale di 35 episodi. Questi sono andati in onda in Giappone dal 3 ottobre 2002 al 28 maggio 2003, ogni settimana. In Italia invece l’anime ha debuttato il 5 settembre 2006 ed è stato trasmesso fino al 23 ottobre dello stesso anno. Solo dal 2011 gli episodi sono stati ritrasmessi integralmente senza censura.

Tutti i veri fan di Naruto avranno quindi la possibilità di riguardare o di regalare a chi non l’hai mai guardato, il primo appuntamento con le avventure del ninja biondo più spericolato di sempre.

Il suo sogno è quello di diventare l’Hokage più forte della storia del Villaggio della Foglia per farsi accettare da tutti. Nel corso del suo cammino entrerà a far parte del Team 7 insieme a Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, sotto il comando di Kakashi Hatake.