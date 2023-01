Dragon Ball Super: Toyotaro parla della differenza tra Trunks e Trunks del Futuro

Come già riportato altre volte, Dragon Ball Super ha introdotto un nuovo arco narrativo incentrato sui super eroi con Trunks e Goten come protagonisti principali. Ancora una volta dunque, Vegeta e Goku sono messi in disparte, come è successo nel lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Non a caso le vicende del nuovo arco si svolgono prima di quelle mostrate nel film.

Ora i figli di Goku e Vegeta, ormai adolescenti, tentano di pattugliare le strade della loro città nei panni di due nuovi supereroi. Oggi vogliamo concentrare l’attenzione su Trunks e su quello che Toyotaro ha detto durante una recente intervista. Infatti ha voluto parlare della differenza tra il Trunks presente nel nuovo arco e il Trunks del futuro.

L’attuale versione del figlio di Vegeta e Bulma è molto diversa da quella introdotta durante la saga degli androidi e quindi di Cell. Il mangaka infatti ha voluto spiegare le loro differenze.

L’ultima volta che gli appassionati hanno visto Trunks del futuro in azione risale agli eventi dell’Arco di Goku Black. Durante queste vicende i lettori hanno potuto assistere alla versione alternativa del figlio di Vegeta che aiutava suo padre e Goku nella lotta contro Zamasu.

Tra gli esiti legati a questa battaglia c’era l’impossibilità per Trunks di tornare nella sua epoca. Allo stato attuale, non ci è dato sapere cosa sia successo a Trunks del Futuro quando è entrato nella linea temporale del sé più piccolo.

In una recente intervista, Toyotaro ha approfondito le differenze tra i due Trunks e come la vita di Trunks del Futuro lo abbia reso una versione molto diversa rispetto al suo io più giovane. Trunks giovane infatti non ha subito nessun trauma durante la sua giovinezza.

Toyotaro afferma che Trunks del futuro è un personaggio completamente diverso. E questo è un aspetto che lo rende difficile disegnare. Entrambe le loro vite sono totalmente diverse. Vorrebbe dunque che i lettori li separassero. È un po’ diverso da Trunks del Futuro in quanto le responsabilità che hanno non sono affatto le stesse.

Quando Future Trunks è tornato in Dragon Ball Super, è riuscito a raggiungere il secondo livello del Super Saiyan, ottenendo anche una nuova trasformazione durante la lotta contro Goku Black. Quindi il Trunks dell’attuale arco narrativo non avrà lo stesso livello del sé del Futuro.

