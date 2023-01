Bleach: Kubo svela nuovi dettagli sulla seconda parte dell’anime

Bleach ha fatto il suo tanto atteso ritorno a ottobre 2022 con la nuova serie animata intitolata La Guerra dei Mille Anni. Dopo ben dieci anni dall’ultima stagione animata, Ichigo e tutti gli altri personaggi hanno fatto il loro ritorno sul piccolo schermo. Gli episodi sono adattati dal manga di Tite Kubo e corrispondono alle vicende narrate dal capitolo 480 al 686. Il mangaka stesso segue gli sviluppi molto da vicino e da’ il suo consenso o meno in tutte le scene.

Tuttavia la prima parte dell’anime si è conclusa e ricordiamo che la Guerra dei Mille Anni si concluderà nel 2024 e sarà divisa in 4 parti. In occasione di questo momento di pausa in attesa della seconda parte dell’anime, abbiamo il piacere di riportare nuovi dettagli sulla seconda parte.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider BSGBAssociate. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The second cour of Bleach will have fights that us manga readers never got to experience 🤯. They are supervised by Kubo, so it will be peak🔥. Also plenty of new Uryu scenes was teased at Jump Festa, the anime really is a must watch for even manga readers! #BLEACH #BLEACH_anime pic.twitter.com/YNYNHfhQq5

— BSG-B (@BSGBAssociate) January 1, 2023