One Piece molto probabilmente ha trovato nel 2022 l’anno migliore di sempre, specie se consideriamo tutti i traguardi e le varie uscite durante il corso dell’anno appena trascorso, menzionato anche dallo stesso Oda all’interno di un messaggio al Jump Festa 2023, che ha racchiuso questi traguardi importanti insieme ai vari obiettivi e ambizioni future.

Oltre l’annuncio della saga finale abbiamo avuto il raggiungimento di numerose vendite, insieme all’uscita del nuovo film One Piece: RED, che ha introdotto la figlia di Shanks Uta e altri dettagli sul noto personaggio detto “Il Rosso”.

Come se non bastasse Netflix ha anche annunciato un progetto in live action dedicato al franchise, al momento senza un trailer o una data di uscita generale. Detto questo l’anno è stato davvero incredibile specie se consideriamo che la storia ha anche compiuto ben 25 anni di serializzazione.

Come se non bastasse siamo di fronte a un nuovo inizio e non una fine, specie se analizziamo le parole di Oda a proposito della saga finale, che a detta dell’autore è solamente all’inizio.

Molto probabilmente si arriverà tranquillamente ad altri 3-4 anni di serializzazione, se non di più. Questo non possiamo saperlo, quindi è meglio goderci ancora il viaggio, passo dopo passo.

One Piece: Oda festeggia i successi del 2022

In occasione di tutto questo Oda ha quindi festeggiato pubblicando una nuova illustrazione dedicata ai suoi leggendari personaggi, festeggiando e ringraziando tutti per il supporto. In calce l’art pescata da Comic Book e Twitter:

Come vedete il rosso domina in questo disegno, forse in onore di “RED” probabilmente, e come se non bastasse non manca veramente nessuno: Luffy, Zoro, Sanji, Nami e tutti gli altri sono pronti insieme a noi per festeggiare la fine e l’inizio di un nuovo percorso, completamente dedicata alla “Final Saga” della storia iniziata nel 1997.

Oltre tutte le cose citate il 2022 ha dato spazio anche a un nuovo videogioco di One Piece, Odyssey, che nonostante non sia uscito nell’anno appena trascorso aprirà il 2023 e come ampiamente discusso dai nostri articoli avrà anche una storia tutta nuova che andrà a fondersi con quella già esistente. Cosa ne pensate del 2022 di One Piece?

