One Piece: svelato il design iniziale di Uta

One Piece nel corso degli anni ha introdotto diversi personaggi e quello più recente è proprio Uta. La figlia di Shanks potrebbe essere il nuovo personaggio più importante nell’universo dei Pirati di Oda.

Uta ha fatto il suo debutto nell’ultimo film One Piece Film: Red e oltre a essere la figlia di Shanks e amica d’infanzia di Rufy, è famosa per essere l'”Ultimate Diva”.

Nonostante sia apparsa nel film, Oda stesso ha deciso di rendere questo personaggio canonico e dunque potrebbe fare la sua comparsa nel manga per la seconda volta. Infatti la prima volta appare tramite flashback nei ricordi di Shanks dopo le vicende di Wano.

Oggi abbiamo quindi il piacere di riportare i primi schizzi sul design di Uta realizzati da Ora in persona. Questi mostrano come il personaggio poteva essere in origine.

Inoltre, oltre a pubblicare i disegni di Uta, lo stesso Eiichiro Oda aveva rilasciato note sul suo design. Qui il mangaka afferma che sarebbe cambiato a seconda del tipo di musica che sarebbe stato scelto per il quindicesimo film della serie.

“A seconda del tipo di musica che scegliamo, questa dovrebbe riflettersi nel suo aspetto“, afferma Oda.

La maggior parte dei tratti non erano ancora decisi e quelle che riporteremo erano ancora tutte bozze. Tuttavia, ho pensato che avrei potuto anche disegnare alcune idee che aveva pianificato.

Il mangaka inoltre era deciso a voler dare più spazio alla musica rispetto a One Piece: Gold.

L’aggiornamento del design iniziale di Uta arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur.

Negli schizzi originali di Uta di Oda, si scopre che Uta originariamente si chiamava Deborah prima che il design fosse concluso e pronto per il suo debutto sul grande schermo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

In a very early draft of #OnePiece Film RED, before her design was even finalized, Uta was originally going to be called "Deborah" pic.twitter.com/8nlKUprlZI

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 27, 2022