Dragon Ball Super: Toyotaro spiega come è nato il nuovo arco narrativo

Toyotaro, il mangaka di Dragon Ball Super, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti legate al nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super durante il “Weekly Dragon Ball News”. Il capitolo 88 ha segnato la ripresa del manga con il nuovo arco intitolato “Super Hero“, esattamente come il titolo del lungometraggio più recente, rilasciato nel 2022.

In questo articolo riportiamo le principali spiegazioni rilasciate dallo stesso mangaka, il quale spiega sostanzialmente come sia nata l’idea di questo nuovo arco. Comincia dicendo che dopo aver incontrato Toriyama hanno sottolineato come Goku e Vegeta per tanto tempo sono stati i protagonisti principali. Le vicende, poi, si sono spesso svolte su larga scala, ossia tra diverse galassie. L’idea di partenza di Toyotaro stavolta era di fare qualcosa di più semplice.

Toyotaro aveva intenzione di fare una storia con Trunks protagonista già da prima che si cominciasse a parlare del film Dragon Ball Super: Super Hero. Tuttavia non era sicuro di come potesse inserire il figlio di Vegeta e per questo inizialmente voleva realizzare uno spin-off su Trunks.

Ma nel momento in cui Toyotaro e Toriyama stavano pensando a come sviluppare una storia senza Goku come protagonista, il disegnatore ha pensato che sarebbe stato il momento perfetto per portare Trunks al centro delle vicende.

Inizialmente il nuovo arco non doveva essere incentrato sui super eroi, ma su questo aspetto ha spinto Toriyama stesso. Quest’ultimo ha condiviso raccolto l’idea di Toyotaro e poi ha deciso di vedere Trunks nei panni di un super eroe. Lo stesso discorso vale per Goten.

Inizialmente Toyotaro non era molto convinto perché era necessario stare attenti a non sovrapporre Trunks con Trunks del futuro. Sono due personalità diverse anche se ci sono alcuni aspetti simili e il mangaka ha ammesso che questo lo mette in difficoltà.

Pare che la sua principale preoccupazione sia quella di aiutare i lettori a distinguere i due personaggi senza confonderli.

I due protagonisti riportano alla mente dei fan le vicende di Gohan nei panni di Great Saiyaman, il quale cercava di mantenere l’ordine sulla Terra indossando un costume da super eroe, proprio come Goten e Trunks.

Fonte – DBSChronicles