Elden Ring è il videogioco con più premi di sempre nella storia del medium, con più di 323 GOTY vinti nel corso di neanche un anno dalla sua uscita ufficiale. Il JRPG di From Software batte anche The Last Of Us Parte 2, fermo a quota 322 da ormai un po di tempo.

In questo caso però, anche se la cosa non incide molto, quest’ultimo citato è un’esclusiva Sony quindi è stato automaticamente escluso da altri premi dedicati alle multipiattaforma. Questo è un problema che Elden Ring non ha, quindi in un certo senso ha avuto una scalata più “semplificata” se così vogliamo dire.

Il titolo Naughty Dog, ovvero TLOU Parte 2, allo stesso tempo ha battuto The Witcher 3: Wild Hunt, un’altra pietra miliare del genere videoludico che ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera.Tutto arriva da CB.

Il titolo CDPR è stato d’esempio e lo è ancora oggi ai titoli a venire, senza negare che lo stesso Elden Ring abbia attinto da quest’ultimo che dal 2015 fa ancora scuola. Il videogioco From Software si ispira molto a Berserk come ben sapete e Miura anche in questo caso ha un piccolo merito nei premi di questo gioco.

Elden Ring è il titolo con più GOTY di sempre nella storia videoludica

I TGA 2022 hanno donato numerosi premi al titolo From Software tra cui il miglior gioco dell’anno del 2022. Oltre quello sono stati elogiati sia dai professionisti del settore sia dall’utenza che ha usufruito del gioco il gameplay, i boss, i combattimenti e il mondo di gioco, sicuramente il più vasto di sempre all’interno dei souls like.

Ecco la lista degli altri GOTY:

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco) – 323

The Last of Us Part II (Sony/Naughty Dog) – 322

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Project Red) – 281

God of War (2018) (Sony/Santa Monica) – 263

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 263

The Last of Us (Sony/Naughty Dog) – 257

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) – 229

Uncharted 4: A Thief’s End (Sony/Naughty Dog) – 190

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – 178

Grand Theft Auto V (Rockstar Games) – 163

Dragon Age: Inquisition (EA/Bioware) – 139

Death Stranding (Sony/Kojima Productions) – 118

Uncharted 2: Among Thieves (Sony/Naughty Dog) – 115

Overwatch (Blizzard Ent) – 114

Red Dead Redemption (Rockstar Games) – 111

Mass Effect 2 (EA/Bioware) -102

Fonte Comic Book