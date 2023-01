Tra le uscite Planet Manga del 12 gennaio 2023 segnaliamo i primi due volumi di My Home Hero (disponibili anche in bundle) e gli esordi di Bentornato, Alice e World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 12 gennaio 2023.

Le uscite Planet Manga del del 12 gennaio 2023

Blue Lock 18

7,00 €

IN ATTESA DELLA MICIDIALE FASE DUE

All’indomani della sfida con la nazionale U-20, i ragazzi del Blue Lock possono prendersi qualche giorno di vacanza.

Isagi e compagni faranno meglio a goderseli il più possibile, perché ad attenderli c’è la Fase Due del progetto ideato da Jinpachi Ego.

La serie che ha conosciuto una rinnova popolarità dopo il Mondiale di calcio disputato dal Giappone!

Twin Star Exorcists 28

Manga Rock 35

5,20 €

Rokuro è a Magano, la dimensione impura, alla ricerca di Benio.

Quando il tempo in cui può resistere in quel luogo è sul punto di scadere, la rivelazione che il ragazzo riceve dalla basara Asuha è terremotante.

Viene rimesso in discussione tutto ciò che credeva di sapere su se stesso.

Boruto: Naruto Next Generations 18

Planet Manga 144

5,20 €

FORZA BRUTA CONTRO ASTUZIA

Code vuole tornare in possesso di tutto il proprio potere, ma per farlo deve costringere Amado a eliminare i limitatori sul suo corpo.

Shikamaru lo attira in una trappola, ignaro che Code sia alleato alla onnipotente Eida…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Fire Force 31

Manga Sun 142

5,20 €

Abbandonata la Terra, l’epica conclusione del combattimento tra Arthur e Dragon avverrà nello spazio!

Una battaglia all’ultimo colpo tra due guerrieri senza pari che potrebbe decidere il destino della Grande Catastrofe che ha ormai avuto inizio!

Shy 8

Manga Fight 58

5,20 €

COSA FAI SE, NEL MEZZO DELLA BATTAGLIA, TI RENDI CONTO CHE I TUOI POTERI NON BASTANO?

In un ottavo numero che vi terrà con il fiato sospeso, Shy prende in prestito i poteri di un’alleata d’eccezione mentre affronta lo scontro più impegnativo della sua vita.

Riuscirà a opporsi a Vuoto?

Sakamoto Days 5

Generation Manga 39

5,20 €

LE SEMPRE PIÙ TURBOLENTE GIORNATE DI UN EX KILLER

Gestire il minimarket di famiglia non è uno scherzo, specie se sei preso di mira da gente che vuole la tua testa.

Per Sakamoto le cose si complicano quando un mafioso cinese decide di portargli via la fidata commessa Lu.

L’unico modo di risolvere la faccenda è presentarsi ai tavoli di un casinò…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Togen Anki: Sangue Maledetto 3

Manga Best 23

5,20 €

ECLISSI DI SANGUE

Durante il test fissato dal professor Mudano, Shiki ha acquisito la capacità di scatenare la sua personale eclissi.

La prova, però, viene interrotta dall’attacco dei Momotaro alla sede di Kyoto dell’Oni Kikan. Cosa succederà ora?

My Home Hero 1

7,00 €

FIN DOVE CI SI PUÒ SPINGERE PER PROTEGGERE LA PROPRIA FAMIGLIA?

Una quotidianità stravolta, gettata in un mondo di violenza estrema.

È ciò che accade a un semplice impiegato, Tetsuo Tosu, che dovrà trasformarsi nel più scaltro dei criminali e usare le sue conoscenze di… appassionato di gialli.

My Home Hero 2

7,00 €

IL PIANO DI TETSUO SARÀ A PROVA DI BOMBA?

Per quanto la copertura sembri perfetta, Kyoichi non ne è convinto ed

è disposto a tutto pur di ottenere le prove necessarie.

Ma un cambio di programma da parte del gruppo di yakuza renderà necessarie nuove alleanze…

My Home Hero Wraparound Bundle

Con poster sul retro della confezione

10,00 €

UNA TRAMA DEGNA DEI MIGLIORI EPISODI DI BREAKING BAD

Un mondo di criminali disposti a tutto, accurate strategie e omicidi.

Da impiegato di una ditta di giocattoli con la passione per i romanzi gialli, Tetsuo Tosu finirà al centro di eventi più grandi di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Bentornato, Alice 1

7,00 €

DALL’AUTORE DI TRACCE DI SANGUE E I FIORI DEL MALE, SHUZO OSHIMI

Un’esplorazione senza veli di un momento affascinante e spaventoso: il risveglio della sessualità.

Quanto contano le differenze di genere? Come nasce l’eccitazione?

La vita di Yo-chan cambia per sempre dopo aver assistito a un evento a scuola…

Bentornato, Alice + I Fiori del Male 1 Variant Bundle

14,00 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 1

7,00 €

DA UNA SERIE DI LIGHT NOVEL, IL MANGA CHE HA INCANTATO I LETTORI GIAPPONESI E ISPIRATO L’OMONIMO ANIME

Il più abile killer del mondo muore, ma invece di finire all’inferno viene inviato su un altro mondo con una missione: uccidere il più importante degli eroi!

È quello che succede a Lugh…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sasaki e Miyano 5

7,00 €

UNA PRESA DI POSIZIONE INATTESA

Miyano continua a tormentarsi riguardo ai sentimenti che prova per Sasaki, senza capire se si tratti di amore o amicizia.

Sasaki saprà attendere?

Complice il festival scolastico, una serie di eventi condurrà a risvolti decisamente interessanti…

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 6

7,00 €

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA

Lo Shinsengumi sta correndo ai ripari per sopperire alle gravi perdite subite, mentre Ryoma Sakamoto si adopera per reclutare uomini e inseguire il suo sogno.

Nel frattempo, Manji si ritrova al centro di una serie di incontri importanti per la storia del Giappone.

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 3

5,20 €

Dopo lo scontro con Scar, Edward si trova con il suo braccio completamente distrutto e anche l’armatura di Alphonse è seriamente danneggiata.

I due fratelli tornano quindi nel loro villaggio per chiedere a Winry e sua nonna Pinako di costruire una nuova auto-mail per Ed.

Subito dopo tornano a Central City per continuare le ricerche sulla Pietra Filosofale: ma qui una brutta sorpresa li attende!

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 6

5,20 €

Continua il flashback che vede Ed e Al abbandonati dalla loro maestra Izumi sull’isola di Yok.

Qui dovranno sopravvivere per un intero mese da soli e senza usare l’alchimia.

Peccato che non siano davvero soli, come i due fratelli scoprono quando un uomo enorme e mascherato, comincia a dargli la caccia!

Ma non è tutto perché verrà finalmente svelato cosa successe realmente la notte che Ed e Al cercarono di riportare in vita la loro madre!

Un numero imperdibile del più famoso manga del momento!

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 15

5,20 €

Hiromu Arakawa non finisce mai di stupire!

Dopo l’incredibile colpo di scena visto nell’ultima vignetta del volume 14, l’autrice decide di svelarci finalmente cosa è successo a Ishbar durante i giorni della guerra civile. Vedremo quindi Roy, Armstrong, Marcoh e tutti gli altri militari, tra cui anche Hughes!, alle prese con gli orrori della guerra.

Ma non solo: nuove rivelazioni su Bradley, Scar, Kimbly e i genitori di Winry! Un numero davvero imperdibile!

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 18

12,00 €

L’EPICO ULTIMO NUMERO

L’incredibile manga di Hiromu Arakawa si conclude con un volume extra-large in cui scopriremo non solo il destino dei fratelli Elric, ma il fato di tutto il loro mondo.

20th Century Boys 18

7,00 €

Il diciottesimo volume riserva un notevole carico di sorprese.

A Tokyo, capitale del regno dell’Amico, le cose sono in subbuglio.

Infatti, mentre il capo del partito dell’Amicizia diventa il presidente del mondo, Occio raggiunge la chiesa di Kabuki-cho a Shinjuku e Kana, la regina di ghiaccio, leader della resistenza, si prepara a cambiare le strategie della sua setta.

Intanto, alla frontiera verso settentrione fa la sua comparsa uno strano personaggio: il suo nome è Jo Jabuki.

20th Century Boys 19

7,00 €

Ritorna “20th Century Boys”! Ma se non è Fukubei, allora chi diavolo si nasconde sotto la maschera dell’Amico?

Spinto forse dalla pericolosità di questa incognita, Manjome farà una richiesta molto particolare a Kana e Shogun.

Chissà se i due accetteranno…

Intanto Jo Yabuki e il sottoufficiale Chono cercano di raggiungere Tokyo.

In questo nuovo volume, con un ritmo concitato ed elettrizzante, Naoki Urasawa ci racconterà di inaspettati ritorni e sconvolgenti rivelazioni!

20th Century Boys 20

7,00 €

Finalmente, dopo tanti mesi di attesa, ritorna uno dei manga più amati e più letti del mondo.

Una trama complessa, narrata con l’originalità e il ritmo di un lungometraggio post-moderno, e splendidi disegni che sembrano uscire dalla tavola fanno di questo manga un grande capolavoro.

Scoperta la vera identità di Jo Yabuki, è il momento di far luce sul mistero che avvolge Kiriko, la sorella di Kenji. Perché Kiriko affidò sua figlia Kana a Kenji?

Dove è stata per tutto questo tempo? È ancora viva?

Tutto quel che sappiamo è che fu lei a realizzare il virus letale che tolse la vita a centinaia di migliaia di persone…

20th Century Boys 21

7,00 €

A soli due mesi dal numero 20 vi proponiamo il penultimo volume di “20th Century Boys”, il capolavoro di Naoki Urasawa.

Un manga di rara complessità, coinvolgente, perturbante, perfetto.

Siamo ormai alla resa dei conti: l’Amico è deciso a portare a termine il piano per l’estinzione dell’umanità, mentre Kenji, Kana, Occio, e tutti coloro che vogliono lottare per riprendersi ciò che è stato rubato, tentano tutto il possibile (e l’impossibile) per opporsi a questa probabile apocalisse…

20th Century Boys 22

7,00 €

Ultimo numero!

Dopo tanti anni di pubblicazione, uno dei migliori manga di sempre giunge a conclusione.

Il grandioso autore Naoki Urasawa ricompone un puzzle complicatissimo, e con la saggezza e il tocco dei grandi maestri, prepara un finale di una intensità unica.

L’Amico ha annunciato che il mondo finirà in sette giorni.

Kana da una parte e Kenji dall’altra faranno di tutto per fermarlo.

Chissà se c’è davvero qualcosa in grado di bloccare l’apocalisse..