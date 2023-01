Tra le uscite Marvel targate Panini del 12 gennaio 2023 prosegue la saga A.X.E. Judgment Day sulle pagine di Fantastici Quattro, mentre si chiudono le serie attuali di Iron Man, con la celebrazione dei 650 numeri, e Miles Morales: Spider-Man.

In previsione dell’uscita nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, inoltre, arrivano alcuni volumi dedicati ai microscopici eroi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 12 gennaio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 12 gennaio 2023

Thor 28

Thor 281

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #28

Si conclude l’incontro-scontro fra Thor e Venom!

Martello contro zanne! Tuono contro simbionte!

Il futuro di Asgard può essere davvero scritto da un mangia-cervelli?

Alle matite Salvador “X-Men” Larroca

Fantastici Quattro 49

Fantastici Quattro 434

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #48

Una storia di A.X.E. – Judgment Day!

Sola e intrappolata nel Baxter Building, la Donna Invisibile cerca in tutti i modi di fermare la scienziata pazza Oubliette Midas!

Ma riuscirà Susan a evitare che suo marito Reed diventi l’ultimo ingranaggio nella macchina bellica di Exterminatrix? Anche la Cosa è in pessime acque, e la Torcia tenterà l’impossibile per salvarlo!

Il giorno del giudizio si avvicina, e i Fantastici Quattro non vogliono perdere senza combattere!

Iron Man 26

Iron Man 115

5,00 €

Contiene: Iron Man (2020) #25

Crisi nella Grande Mela!

È il giorno di Iron Man a New York, ma non tutti sono pronti a festeggiare… a cominciare da Tony stesso!

Un albo speciale che celebra le 650 uscite originali e conclude il fortunato ciclo di storie scritte da Christopher Cantwell!

Ospite speciale, il grande Kurt Busiek!

Daredevil 3

Devil e i Cavalieri Marvel 134

3,00 €

Contiene: Daredevil (2022) #3

Con un fine più aggressivo e ambizioso che mai, Daredevil ed Elektra iniziano a costituire un gruppo per salvare il mondo da un pericolo incombente!

Ma non tutti accettano la visione del futuro dei due vigilantes!

Matt Murdock e la sua compagna si stringono sempre più l’uno all’altra…

…ma questo legame indissolubile li allontanerà dalla comunità dei super eroi!

Capitan America 6

Capitan America 154

5,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #4, Captain America: Symbol of Truth (2022) #5

Steve Rogers e Sam Wilson sono… Capitan America!

Il Capitano Rogers torna a New York con più domande che risposte sull’origine dello scudo e scopre che Bucky sa più cose sul sinistro Circolo Esterno di quanto pensasse.

Inoltre, è il momento della resa dei conti tra Cap e Pantera Nera, con il destino di due paesi in gioco!

Le due serie sul Discobolo della Marvel in un unico albo!

Venom 11

Venom 69

3,00 €

Contiene: Venom (2021) #11

Comincia qui VenomWorld, un nuovo ciclo di storie scritto dallo sceneggiatore di Le molte morti di Laila Starr!

Sleeper torna protagonista, ma chi è ora il suo ospite umano?

Il mistero del Custode!

Inoltre, una nuova avventura di Dylan Brock!

Avengers 51

Avengers 155

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #61, Avengers Forever (2022) #10

Uno Starbrand… dinosauro?!

Continua il viaggio nel passato degli Avengers per reclutare i più grandi eroi della storia

Il Thor dell’epoca vichinga e tutti i segreti dello Starbrand!

E poi, il più grande Tony Stark del multiverso: Ant-Man!

Amazing Spider-Man 10

Spider-Man 810

5,00 €

Contiene: Edge of Spider-Verse (2022) #1/2

Prima parte di Ai confini dello Spider-Verso, preludio alla nuova serie di Spider-Man di Dan Slott e Mark Bagley!

Quattro nuovi Ragni! Nuovi aracno-autori! Una raccolta di storie brevi che si intrecciano!

Presentiamo qui il primo ragno-dinosauro: Spider-Rex!

Inoltre, nuove storie di Araña e Spider-Man Noir!

Miles Morales: Spider-Man 24

6,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #41/42

Saladin Ahmed chiude il suo ciclo di storie e la prima era del bimestrale!

L’episodio conclusivo di L’impero del Ragno, con i nostri eroi sperduti nel Multiverso!

Un lungo racconto conclusivo che tira le fila della storia intessuta sin dal numero 1!

Inoltre, un manipolo di ospiti per celebrare la fine di una serie amatissima!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 7

4,90 €

Contiene: Thor: God of Thunder (2012) #25, Thor (2014) #1/3

Il Tonante non è più degno di sollevare Mjolnir!

E se il Figlio di Odino non riesce più a brandire il suo martello…

…toccherà alla Potente Thor!

Disegni di un team di artisti da favola e il debutto di Russell Dauterman!

Amazing Fantasy 1000

13,00 €

Contiene: Amazing Fantasy (2022) #1000, Amazing Fantasy (1961) #15

Un’antologia con grandi autori per celebrare il sessantesimo anniversario di Spider-Man, perfetta per lettori vecchi e nuovi!

Sessant’anni fa, Stan Lee e Steve Ditko creavano Spider-Man sulle pagine di Amazing Fantasy #15…

…oggi, alcuni dei migliori autori del momento celebrano quell’esordio con una raffica di avventure indimenticabili!

Storie di Neil Gaiman (Sandman), Dan Slott (Fantastic Four), Steve McNiven (Civil War), Olivier Coipel (House of M) e il debutto Marvel di Armando Iannucci, creatore della serie TV Veep

Amazing Fantasy 1000

Variant

15,00 €

Contiene: Amazing Fantasy (2022) #1000, Amazing Fantasy (1961) #15

Legion of X 1

Fa’ ciò che vuoi

15,00 €

Contiene: Legion of X (2022) #1/5

Krakoa è la nuova nazione dei mutanti, e per costruire questa utopia serve una nuova forma di giustizia…

Sarà il veterano Nightcrawler a cercare la pace per l’isola e per le sue anime.

Legione, il Fenomeno, Pixie e una pletora di personaggi vecchi e nuovi completano il cast della più bizzarra tra le nuove X-serie!

Il ritorno di Si Spurrier (X-Men Legacy) ai mutanti per i disegni di Jan Bazaldua (Star Wars).

Marvel Action: Moon Girl

Specie a Rischio

11,90 €

Contiene: Miles Morales: SpiderMan & Moon Girl (2022) #1, Avengers & Moon Girl (2022) #1, X-Men & Moon Girl (2022) #1

Una storia inedita con protagonista Lunella Lafayette, alias l’incredibile Moon Girl!

Quando il temibile Devil Dinosaur scompare, Lunella si mette a indagare…

…e ha bisogno dell’aiuto di alcuni pesi massimi, come Miles Morales, gli Avengers e gli X-Men!

Da Brooklyn al Wakanda, fino alla luna e agli angoli più oscuri della Contro-Terra, una straordinaria avventura per giovani lettori!

Ant-Man

Ant-niversario

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Ant-Man (2022) #1/4, Tales to Astonish (1959) #37, #43

Una celebrazione di Ant-Man, con ogni personaggio che abbia mai indossato il famigerato casco!

Un viaggio nel passato, alle origini della Marvel con il primo Ant Man: Hank Pym.

Un’avventura dell’Ant-Man malvagio, Eric O’Grady, ambientata durante Secret Invasion.

E Scott Lang, l’Ant-Man più amato, alle prese con Ultron, prima di un salto nel futuro…

Marvel-Verse: Ant-Man e Wasp

9,90 €

Contiene: Avengers Origins: Ant- Man & the Wasp (2011) #1, Ant-Man:Larger than Life (2015) #1, Marvel Premiere (1972) #47/48, Ant-Man & the Wasp: Living Legends (2018) #1

Gli esperimenti, il genio e il carisma di Hank Pym, il primo Ant-Man!

Tutti i poteri di un eroe anticonvenzionale: dalla miniaturizzazione al legame empatico con gli insetti!

L’incontro e l’amore tra Hank e Janet Van Dyne, la splendida Wasp!

La storia di Scott Lang e di come è diventato un super eroe!

Venom 1

Ricorrenza

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Venom (2021) #1/5

Una delle storie sui simbionti più ambiziose di sempre!

Eddie e Dylan messi alla prova e sotto pressione come mai prima!

Una misteriosa organizzazione è sulle tracce dei simbionti: è una minaccia o un’alleata?

Signore e signori, uno degli sceneggiatori più contesi del fumetto americano: Ram V!

New Mutants: La Saga del Demone Orso

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: New Mutants (1983) #18/21

Il Demone Orso che ossessiona i sogni di Danielle Moonstar ha preso vita e, dopo aver ucciso i suoi genitori, prende di mira lei.

Per fortuna Dani fa parte dei Nuovi Mutanti, ma riusciranno i più giovani e inesperti allievi di Charles Xavier a far fronte a una minaccia di questo calibro?

Inoltre, l’arrivo di un personaggio destinato a giocare un ruolo importante nel futuro delle X-testate: l’alieno di nome Warlock!

Dall’incontro tra le capacità narrative di Chris Claremont e il genio visionario di Bill Sienkiewicz nasce una storia indimenticabile, giustamente salutata come una delle avventure mutanti più importanti degli anni 80 e non solo.

Hulk: Grigio

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Hulk: Gray (2003) #1/6

Una storia ambientata nel periodo in cui Hulk era il Golia… Grigio!

La vita di Bruce Banner è stata devastata dall’esplosione di una Bomba Gamma che lo ha trasformato nella creatura più potente e della Terra.

Ma per quanto forte e selvaggio possa essere diventato, qualcuno è ancora in grado di spezzargli il cuore: Betty Brant.

Una saga toccante e drammatica che segna uno dei vertici artistici dell’amatissimo team creativo composto da Jeph Loeb e dal compianto Tim Sale.

Thor: Il Possente Vendicatore

Marvel Deluxe

29,00 €

Contiene: Thor: The Mighty Avenger (2010) #1/8, FCBD 2011 – Thor: The Mighty Avenger (2011) #1