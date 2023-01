Tra le uscite targate Panini Comics del 12 gennaio 2023 troviamo un nuovo numero della serie Night-Man di Leo Ortolani, nuove uscite legate a Star Wars e Avatar e una nuova avventura di Asterix.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 12 gennaio 2023.

Le uscite Panini Comics del 12 gennaio 2023

Night-Man 5

Il Mondo di Rat-Man 17

3,50 €

Ah, l’amore! Se lo conosci, lo eviti. Se lo conosci, non ti uccide.

Se invece insisti a seguirlo, sappi che fa rima con “orrore”!

E con Marore, frazione di Parma famosa per il cimitero. Per dire.

Come volevasi dimostrare.

Tutt’altro che questo nel penultimo capitolo di Night-Man, il Giulietto e Romea degli incubi!

Star Wars 23

Star Wars 91

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #24, Darth Vader (2020) #23

Il momento è arrivato: lo scontro faccia a faccia fra la Principessa Leia e la terribile e sanguinaria Comandante Imperiale Zahra.

E poi Darth Vader forgia una strana alleanza con l’ex ancella dell’amata Padmé Amidala…

Asterix e la Figlia di Vercingetorige

Asterix Collection 41

6,90 €

Contiene: La Fille de Vercingétorix

La figlia del famoso condottiero gallico Vercingetorige, braccata dai Romani, trova rifugio nel villaggio dei nostri irriducibili Galli.

Normale amministrazione gallica o… disastro imminente?

Dopo aver affrontato innumerevoli battaglie, lunghi e pericolosi viaggi, straordinarie ma temibili avventure, sarà forse un’adolescente ribelle a mandare in crisi i nostri Asterix e Obelix causando sconvolgimenti intergenerazionali a non finire?

Avatar: Posizione di Vantaggio 1

16,00 €

Contiene: Avatar: The High Ground (2022) vol. 1

Il primo volume dedicato al prequel dell’attesissimo Avatar 2!

È passato quasi un decennio da quando gli umani sono stati costretti a lasciare Pandora, ma ora stanno tornando con astronavi pesantemente armate!

Dopo anni di pace, Jake Sully si è stabilito con Neytiri e ha messo su famiglia, quindi per lui la posta in gioco è persino più alta di quando è andato in guerra per la prima volta contro la potenza aziendale della RDA.

The Silver Coin 2

La Moneta d’Argento

18,00 €

Contiene: Silver Coin (2021) #6/10

Continua la saga della Moneta d’Argento, che passa di mano in mano attraverso il tempo scatenando terribili orrori.

Un ragazzino viene tormentato da un videogioco, un giocatore d’azzardo si perde nell’opulenza di una città disperata…

Bisogna seguire il denaro per scoprire la natura di una maledizione.

Un nuovo capitolo dell’opera horror creata dal premio Eisner Michael Walsh, qui affiancato dagli sceneggiatori Joshua Williamson, Ram V, Matthew Rosenberg e Vita Ayala.

Star Wars: Halcyon Legacy

Nave Stellare da Crociera

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars: Halcyon Legacy (2022) #1/5

Per oltre 300 anni, la Halcyon è stata la più importante nave da crociera della galassia.

Repubbliche e imperi sono sorti e caduti, mentre questa nave stellare di lusso è stata una costante, a dispetto di aver vissuto mille avventure.

Seguite la Halcyon dal suo viaggio inaugurale nell’Alta Repubblica, durante i conflitti delle Guerre dei Cloni, fino ai primi giorni della Nuova Repubblica.

Star Wars Epic – Eredità 4

Chi è Ania Solo?

40,00 €

Contiene: Star Wars: Legacy (2013) #1/18

Nonostante la pesante eredità del suo cognome, Ania è solo una ragazza che cerca di sopravvivere in una galassia lontana lontana…

Tutto andrà a rotoli quando troverà una spada laser e un droide imperiale per le comunicazioni scoprendo… che è diventata un bersaglio!

La pronipote di Ian Solo e Leila protagonista di un volume autoconclusivo che vi catapulterà nel futuro della saga di Star Wars.