Jujutsu Kaisen: l’autore parla dell’importanza della serie

Jujutsu Kaisen nel corso di pochi anni ha raggiunto un successo davvero incredibile e nell’anno appena concluso è stata l’IP più redditizia all’interno del panorama anime e manga, superando anche franchise come Dragon Ball e One Piece.

Il boom indiscusso del franchise però, è avvenuto con il lungometraggio anime Jujutsu Kaisen 0 con al centro il carismatico Yuta Okkotsu, uno dei personaggi, nonché eroi shonen più apprezzati e amati dell’ultimo periodo grazie al film appunto.

Insieme al film anime e al manga, anche la serie di Studio MAPPA ha riscosso un incredibile successo, che ha portato inevitabilmente le vendite della controparte cartacea a livelli davvero assurdi. Basti solamente pensare che il manga e i suoi volumi in generale hanno condotto le classifiche nipponiche dell’anno appena trascorso.

Così come ci riporta Comic Book l’autore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha discusso della serie, esaltando il suo valore e le lezioni trasmesse nel corso del tempo a proposito della linea sottile tra il bene e il male:

“Sostanzialmente la differenza tra il bene e il male è difficilmente percettibile e dosarne il peso è spesso una missione davvero complessa. Molti villain agiscono di “cervello” mentre altri vogliono solamente provocare dolore, far soffrire e avere la meglio sull’eroe di turno; non c’è mai una via specifica.

Se nessuno riesce ad avere ragione oggettivamente, nessuno può avere torno per lo stesso motivo, quindi la situazione fa sempre storia a se. Ogni personaggio è guidato dalla sua etica, e in cuor loro stanno sempre agendo nel giusto e nella correttezza più assoluta.”

