Dragon Ball Super ha concluso il 2022 con l’inizio della saga “Super Hero”, successivamente all’arco narrativo di Granolah che ha introdotto la nuova forma Black Freezer, al momento troppo forte persino per Goku e Vegeta messi assieme. Durante una nuova intervista Toyotaro ha rivelato la sua scena preferita della saga.

Durante un violento scontro tra le forze del bene e del male il temibile villain è intervenuto all’interno della battaglia uccidendo Gas e mettendo al tappeto sia Goku che Vegeta. La sequenza della morte di Gas è stata veramente cruenta, dato che Freezer gli ha letteralmente bucato lo stomaco, eliminando per sempre la minaccia.

Come se non bastasse il nemico ha affermato di essersi allenato in una Stanza dello Spirito e del Tempo davvero speciale, situata in un luogo sconosciuto al momento. Questa vicenda ha giustificato il livello combattivo di Black Freezer, che ha completamente sconvolto la fine dell’arco narrativo di Granolah. Tutto arriva da CB.

Durante l’intervista Toyotaro ha espresso senza mezzi termini la sua ammirazione verso questa sequenza da lui stesso disegnata: “Sapevamo fin da subito che questa saga si sarebbe conclusa con l’arrivo di Freezer, e per questo che i personaggi ne parlano così tanto all’interno dei capitoli.

I protagonisti discutono molto del personaggio e spesso viene anche nominato dallo stesso Gas durante lo scontro con Goku e Vegeta; anche Granolah mette numerose volte in mezzo il temibile villain. Anche per questo nei due anni di serializzazione abbiamo creato un hype incredibile tra i fan in questa saga, che si è conclusa nel migliore dei modi.”

Infine Toyotaro all’interno dell’intervista ha detto: “Ricordate che tutto torna a Freezer”, come per sottolineare l’importanza di questo personaggio ormai un’icona del franchise creato da Toriyama negli anni ottanta.

Dragon Ball Super: Toyotaro parla della sua scena preferita nella saga di Granolah

Come accennato l’artista ha confermato che il ritorno di Freezer era già programmato fin dall’inizio quindi veramente questo villain rappresenta l’eterno ritorno del franhcise, nonché simbolo indiscusso insieme a Goku e Vegeta. Cosa ne pensate dell’arco narrativo dedicato a Granolah e del ritorno del diabolico nemico di Dragon Ball?

Fonte Comic Book