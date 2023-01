Gli Anime hanno dominato ancora una volta il Box Office giapponese, eclissando totalmente le altre produzioni provenienti dalle altre parti del mondo. Basti solamente pensare che Avatar 2 non ha esordito primo in terra nipponica per via del nuovo lungometraggio diretto da Inoue The First Slam Dunk.

Il generale questo 2022 ha portato tante novità in questo campo, e opere come Spy x Family, Lycoris Recoil, Chainsaw Man e Blue Lock hanno ricevuto un accoglienza incredibile nella loro terra natia, confermando così ancora una volta l’amore del popolo giapponese verso il medium che ormai ha conquistato tutto il mondo.

Questi appena citati sono presenti sul piccolo schermo, e quindi sulle piattaforme streaming, e nonostante il successo delle medesime i veri guadagni sono stati fatti dai film arrivati in sala, che anche questa volta hanno lasciato il segno non solo in Giappone ma in tutto il mondo.

One Piece: Red e Dragon Ball Super: Super Hero hanno tentato di conquistare il trono di Demon Slayer: Mugen Train, al momento il film anime con più incassi di sempre nella storia giapponese.

Nonostante Toei non sia riuscita nell’intento allo stesso tempo ha ottenuto dei guadagni degni di nota visionabili in calce. Il tutto arriva da Comic Book che ha gentilmente raccolto la classifica:

One Piece Film Red: 18,78 miliardi di yen (circa 141,6 milioni di dollari) Jujutsu Kaisen 0: 13,8 miliardi di yen (circa 104,1 milioni di dollari) Suzume no Tojimari: 10,0 miliardi di yen (circa 75,4 milioni di dollari) Detective Conan: La sposa di Halloween: 9,78 miliardi di yen (circa 73,8 milioni di dollari) Kingdom 2: Haruka Naru Daichie: 5,16 miliardi di yen (circa 38,9 milioni di dollari) Shin Ultraman: 4,44 miliardi di yen (circa 33,5 milioni di dollari) 99.9 Keiji Senmon Bengoshi The Movie: 3,01 miliardi di yen (circa 22,7 milioni di dollari) Yomei 10-nen: 3,0 miliardi di yen (circa 22,6 milioni di dollari) Chinmoku no Parade: 2,97 miliardi di yen (22,4 milioni di dollari) Confidence Man JP Eiyūhen: 2,89 miliardi di yen (circa 21,8 milioni di dollari)

Come vedete i primi due sono Jujutsu Kaisen 0 e One Piece, mentre Dragon Ball esce fuori dalla top ten nonostante gli incassi abbastanza sostanziosi. Cosa ne pensate di questa classifica di fine 2022? Diteci la vostra.

