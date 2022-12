Detective conan: svelata la data di uscita mondiale di The Culprit Hanzawa

L’account Twitter ufficiale dell’anime Detective Conan: The Culprit Hanzawa ha annunciato di recente che l’anime sarà presentato in anteprima mondiale al di fuori del Giappone su Netflix il 1° febbraio. Quindi tutti gli appassionati italiani delle vicende legate a Conan Edogawa ora sanno quando potranno guardare l’anime.

L’annuncio dell’adattamento animato del manga, disegnato da Mayuko Kanba, risale al 4 ottobre 2021. Durante un evento virtuale di Netflix tenutosi in Giappone a novembre 2021, il servizio streaming ha poi rivelato che avrebbe trasmesso la serie in streaming. L’adattamento anime è prodotto da TMS Entertainment e diretto da Akitaro Daichi. Il design dei personaggi è curato da Fu Chisaka e la musica composta da Jun Abe e Seiji Muto.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa è un gag manga giapponese scritto e illustrato da Mayuko Kanba. Più precisamente si tratta di uno spin-off del manga Detective Conan di Gosho Aoyama. Al centro delle vicende di questo manga vi è come protagonista il “criminale” dalla sagoma nera che appare nella serie principale per rappresentare i misteriosi colpevoli.

Insieme a The Culprit Hanzawa, ci sono anche altri spin-off che sono tratti dalla storia principale di Aoyama. Stiamo parlando di Zero’s Tea Time e Wild Police Story. Il primo è scritto e disegnato da Takahiro Arai con Aoyama che supervisiona il progetto, ed è incentrato sul personaggio di Tooru Amuro. In Italia il manga, dal 2021, è edito da Star Comics.

Zero’s Tea Party ha ricevuto un adattamento animato di sei episodi, andato in onda a livello internazionale il 29 luglio 2022 dopo che Netflix ha acquisito i diritti della serie.

Per quanto concerne invece l’altro spin-off, Wild Police Story, si tratta di un manga scritto da Gosho Aoyama e illustrato sempre da Takahiro Arai. In questo manga le vicende si incentrato su Tooru Amuro e sui suoi compagni alla Scuola di Polizia del Dipartimento Metropolitano di Tokyo. Detective Conan: Wild Police Story è arrivato in Italia grazie alla casa editrice Star Comics il 18 maggio 2022.

