Detective Conan: Zero’s Tea Time: termina la prima parte del manga

Il 26° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan ha pubblicato il capitolo finale della prima parte dello spin-off Detective Conan: Zero’s Tea Time. Questo significa che la prima parte del manga si concluderà.

Il sesto volume del manga uscirà il 17 giugno. La rivista ha notato che Arai si sta preparando per una nuova serializzazione.

La serie spin-off vede Takahiro Arai occuparsi della storia, con la supervisione del maestro Gosho Aoyama, e anche dei disegni.

Arai ha lanciato il manga su Weekly Shonen Sunday nel maggio 2018. Il manga ha iniziato a serializzare i capitoli solo quando il manga principale di Detective Conan è andato incontro ad una pausa. C’è da dire e ricordare che Aoyama ha spesso interrotto il manga per la ricerca da luglio 2018.

Il manga spinoff è incentrato sulla vita quotidiana dell’agente “a tre facce”, noto come Rei Furuya all’Agenzia Nazionale di Polizia, Toru Amuro come investigatore privato e cameriere del Café Poirot, e Bourbon come membro della Black Organization.

Questo spin-off fa parte della serie principale che è famosa in tutto il mondo creata da Gosho Aoyama, Detective Conan. Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan pubblica il manga dal gennaio 1994.

La pubblicazione in tankobon è arrivata al 101° volume il 13 aprile 2022. In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005. Prima era a cadenza prima mensile, poi bimestrale e, successivamente, quadrimestrale dal numero 73 in poi.

La pubblicazione italiana in formato volume è arrivata al 100º volume il giorno 11 maggio 2022.

La sinossi del manga di Aoyama la riportiamo di seguito: