Tra le uscite manga Star Comics del 4 gennaio 2023 si segnalano le nuove uscite di Claymore New Edition, (anche in edizione con omaggio), One Piece, Dr. Stone e Saint Seya Final Edition, oltre al primo libro da colorare di Demon Slayer.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 4 gennaio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche il recente annuncio riguardo l’aumento dei prezzi a partire proprio dall’inizio di quest’anno.

Le uscite manga Star Comics del 4 gennaio 2023

CLAYMORE NEW EDITION n. 3

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Clare e i cavalieri di Rabona ingaggiano una battaglia all’ultimo sangue contro uno Yoma all’interno della cattedrale della città, luogo considerato sacro. A causa delle ferite riportate in un precedente combattimento, però, la Claymore non riesce a muoversi come vorrebbe, né a tagliare in due il nemico con un colpo solo come avrebbe fatto di solito, e rischia di perdere il controllo…

Il volume avrà in allegato uno speciale mini-shikishi in omaggio.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – ROSSO n. 1

di Koyoharu Gotouge

€ 7,90

Contro il logorio della vita moderna, i manga si uniscono alla cromoterapia!

Arriva finalmente in Italia il volume ufficiale di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba da colorare. Si tratta del primo dei 4 libri da colorare attualmente disponibili, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire!

DR.STONE n. 22

DRAGON n.292

di Boichi , Riichiro Inagaki

€ 5,20

#SCIENCEPOWER

È giunto il momento dello scontro finale con Stanley! Nella speranza di attivare Medusa, il regno della scienza cerca di resistere a tutti i costi. E mentre i compagni cadono uno dopo l’altro e l’ultimo istante è ormai vicinissimo, i nostri eroi affidano il loro destino… proprio a quella luce spaventosa!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 6

STARDUST n.113

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Percival e i suoi amici sono impotenti dinanzi allo spaventoso potere magico del Cavaliere Sacro Ardbeg, che ha giurato fedeltà a Re Arthur, ma a salvarli arriva Gowther dei Seven Deadly Sins! Neutralizzato il nemico, tutti tirano un sospiro di sollievo, ma la tranquillità dura ben poco, perché la minaccia successiva è già dietro l’angolo… Il nome dei prossimi avversari è “Talismani dell’Oscurità”, degli spietati assassini contro cui i metodi tradizionali non funzionano!

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 3

di Masami Kurumada

€ 7,00

I Cloth di Pegasus e Dragon sono usciti pesantemente danneggiati dallo scontro mortale tra i due guerrieri. In vista del confronto con i Black Saint, Shiryu si precipita a Jamir da Mu, che sembrerebbe in grado di ripararli. La battaglia decisiva tra Bronze Saint e Black Saint è sempre più vicina!

ONE PIECE n. 103

YOUNG n.340

di Eiichiro Oda

€ 5,20

Dopo che Sanji e Zoro hanno sconfitto due delle Star di prima classe, il terribile scontro tra Rufy e Kaido entra nel vivo e si fa ancora più violento! Nel frattempo Kidd & Law, che stanno affrontando l’inferocita Big Mom, danno vita a una battaglia al limite della sopravvivenza… I nostri eroi hanno qualche speranza di riuscire a sconfiggere i due potentissimi Imperatori?!

RABBITS’ FOREST n. 2

QUEER n.49

di Enjo

€ 6,50

CONTENUTI ESPLICITI! – HOT LEVEL 🔥🔥 2/5

Su insistenza di Shunta, una volta approdati alle superiori, lui e Tamaki cominciano a uscire insieme. La promessa è che durerà solo un anno, ma per quanto Shunta spinga per andare oltre, Tamaki continua risolutamente a comportarsi da amico. A un certo punto, però, anche il suo cuore inizia segretamente a vacillare…

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 4

di Hiroyuki Takei , Jet Kusamura

€ 5,90

Jun Tao e Honghong Dong lottano con tutte le loro forze per il bene delle proprie famiglie. Cosa resterà al termine di una guerra segnata dai rancori? Il racconto dell’ultima battaglia della famiglia Tao giunge al suo entusiasmante finale!

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 7

UP n.218

di Take

€ 6,50

Shinichi va a fare visita ai genitori e lì, tra una mossa di judo e l’altra, racconta al padre del suo strano rapporto con Hana. Il povero ragazzo finirà al tappeto due volte: e se avesse ragione suo padre nel sostenere che la sua condotta poco chiara potrebbe mettere la ragazza in cattiva luce agli occhi degli altri? Deciso a non nuocere alla reputazione di Hana, Shinichi si convince che l’unico sistema per risolvere la faccenda sia quello di mettere finalmente in chiaro le cose…