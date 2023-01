Chainsaw Man: svelato il personaggio femminile preferito dell’autunno 2022

Nel corso del 2022 molte serie anime hanno fatto il loro debutto e di sicuro l’adattamento che ha riscosso un fortissimo successo è Chainsaw Man. Studio MAPPA è riuscita a dar vita ad un vero e proprio capolavoro sul piccolo schermo, portando le vendite del manga ancora più in alto. Oggi in questo articolo vogliamo riportare un aggiornamento che attesta il successo della prima stagione anime di Chainsaw Man.

Il 2022 è pressoché concluso, e quindi si tirano le fila per annunciare l’adattamento animato migliore dell’anno e lo stesso accade per i personaggi. Il miglior personaggio femminile, quello preferito dagli appassionati, dell’autunno del 2022 è un personaggio di Chiainsaw Man e si tratta proprio di Himeno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AniTrendz. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

🏆 Fall 2022 Anime Awards 🏆

Favorite Supporting Female Character:

Himeno

(Chainsaw Man)

CV: Ise, Mariya pic.twitter.com/wZ5lI8gdGi — Anime Trending (@AniTrendz) December 30, 2022

Per coloro che hanno guardato Chainsaw Man potrebbe non sorprendere anche se in realtà è più che meritato. Questo personaggio infatti è da subito entrato nei cuori degli spettatori. Questo molto probabilmente per via del suo modo di essere. Sembrava essere l’unica preoccupata per i suoi compagni e l’unica a dare importanza alla vita. Altri personaggi invece come Denji, Aki e Power sono decisamente meno cauti e soprattutto nessuno di loro ascolta gli altri.

Himeno inoltre era molto legata ad Aki, e lo ha dimostrato in tutte le situazioni di pericolo. La prima volta contro il Diavolo dell’infinito, dove non avrebbe mai permesso al suo collega di usare la katana, fino alla battaglia che è stata per lei fatale. Durante l’imboscata del gruppo di Katana Man, ha sacrificato il suo corpo per permettere al Diavolo Fantasma di scongiurare ogni situazione pericolosa. Tuttavia non è bastato.

Per quanto riguarda invece la prima stagione dell’adattamento del manga di Fujimoto in generale, ha chiuso il 2022 occupando la quinta posizione.

🏆 Fall 2022 Anime Awards 🏆

5th Place, Anime of the Season:

Chainsaw Man pic.twitter.com/zbRTXHm1so — Anime Trending (@AniTrendz) December 30, 2022

Ora la prima stagione dell’anime di Chainsaw Man si è concluso e tutti gli appassionati sono desiderosi di scoprire se ci sarà o meno una seconda stagione. Al momento è improbabile assistere ad un annuncio da MAPPA, visti i fitti impegni che dovrà rispettare nel 2023, ma è molto probabile rivedere Denji sul piccolo schermo ancora una volta.