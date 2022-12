Hunter x Hunter: quando tornerà il manga?

Hunter x Hunter purtroppo è tornato in pausa e al momento non abbiamo ancora un’idea precisa per quanto riguarda l’impostazione generale della serializzazione, anche se probabilmente siamo sulla giusta strada.

Come anticipato dopo il capitolo 400 HXH non avrà più una pubblicazione settimanale, per via della salute di Togashi, a quanto pare ancora impegnato nella lotta riguardante i suoi problemi alla schiena. Dopo un breve silenzio così come ci riporta Comic Book l’autore ha parlato della questione con i fan.

La nota è sempre abbastanza vaga e poco dettagliata, ma allo stesso tempo mostra una delicata sensibilità volta alla natura e consapevolezza umana. Togashi nel messaggio pubblicato su Twitter recita: “Ciao, sono Togashi. Al momento sto cercando di capire come continuare il manga senza causare troppo stressa a chi sta lavorando con me. Quindi al momento la situazione è in stallo”.

Hunter x Hunter torna a parlare della pausa del manga

Durante gli aggiornamenti di quest’anno per quanto riguarda il ritorno del manga e appunto i vari dettagli sui lavori dei capitoli, il pubblico ha scoperto che Togashi ha assunto dei nuovi assistenti per portare a termine il suo manga, anche se sostanzialmente c’è sempre bisogno della sua supervisione.

I nuovi assistenti del sensei al momento lo stanno aiutando sia a scrivere il manga che a disegnarlo ovviamente, ma data l’enorme mole di lavoro era anche ovvio che prima o poi si sarebbero nuovamente fermati. Questo aiuto ha condotto il manga a continuare il sogno di tutti, che ormai sembrava spento.

Fatto sta nell’organizzazione principale della stessa Shueisha e di Togashi, dato che ormai la squadra di assistenti è stata presa e alla fine basta solo creare il giusto connubio del tutto. La pausa inizia dal capitolo 401, che al momento non ha ancora una data di uscita precisa.

La salute di Togashi viene prima di tutto, senza ombra di dubbio, e una volta risolto questo gigantesco problema si può organizzare il tutto per il ritorno del manga, o meglio per la gestione delle varie uscite dei prossimi capitoli che per un pochino hanno raccontato altre vicende della saga della successione.

Fonte Comic Book – Twitter