One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1071!

One Piece prosegue il suo percorso finale e capitolo dopo capitolo accompagna tutti i suoi lettori appassionati verso novità molto interessati. Soprattutto perché pare che i nostri amati protagonisti siano sempre più vicini a scatenare un nuovo conflitto che manca dopo le vicende di Wano.

La chiave di questo ultimo arco narrativo al momento è Vegapunk ed è proprio lui la causa del conflitto che sta per scoppiare. Infatti se il CP0 è arrivato sull’isola di Egg Head è per dare la caccia allo scienziato. Quest’ultimo ha svelato tantissimi misteri legati all’isola ma soprattutto al Secolo del Grande Vuoto e al Regno Antico, completamente cancellato dal Governo Mondiale. Nonostante Vegapunk lavori per il governo, pare che abbia sfruttato questa sua posizione per condurre in realtà le sue ricerche e trovare l’energia di quel regno e realizzare il suo sogno.

Ora però Rufy si trova ad affrontare di nuovo Lucci, che ha mostrato la versione “risvegliata” del suo potere del Frutto Zoo Zoo. Riguardo i Frutti del Diavolo Vegapunk ne ha spiegato la vera identità e soprattutto come sia riuscito a duplicarli.

Ma oggi abbiamo il piacere di riportare i primi aggiornamenti del capitolo 1071 di One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_NEWS2022. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1071 BRIEF SPOILER BY "Fleet Leader Fenaker" and CONFIRMED by REDON pic.twitter.com/0WyKIY7K0B — ONE PIECE Spoiler (@OP_NEWS2022) December 27, 2022

Dopo l’incontro tra Rufy e Lucci gli appassionati potranno assisterne ad un altro incontro tra due che già si sono scontati. Si tratta di Zoro e Kaku anche se pare che non ci sarà nessuno scontro tra i due. Sarebbe interessante però scoprire se anche Kaku sia riuscito a risvegliare il potere del suo Frutto del Diavolo cow cow modello giraffa.

Nel capitolo 1071 i lettori potranno rivedere anche Monkey D. Garp, pronto a tornare in azione per salvare Koby. Ricordiamo che Koby è stato rapito da Barbanera durante la sua imboscata ai danni di Boa Hancock.

Eustass Kid e la sua ciurma tornano a mostrarsi dopo Wano e giungono a Elbaf. Inoltre il capitolo 1071 mostrerà anche Bartholomew Kuma e finalmente scopriamo che dopo essere scappato dalla base dell’armata rivoluzionaria, si è teletrasportato a Marijoa!