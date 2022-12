Ormai l’anno si è quasi concluso e anche questo 2022 ha offerto a livello di animazione giapponese tantissimi successi e numerosi prodotti di qualità, che hanno anche raggiunto l’apice nel corso di questo periodo. Dopo i volumi e le serie più vendute Oricon ha stilato le IP più redditizie di questi ultimi 12 mesi.

Come sempre si prende in considerazione solamente il territorio nipponico, anche se la maggior parte dei titoli di questa classifica sono conosciuti anche in Italia. Così come ci riporta Comic Book e Oricon appunto, vediamo che il franchise più redditizio del 2022 è Jujutsu Kaisen, al momento anche il manga più venduto dell’ultimo periodo.

Il manga di Gege Akutami è stato sicuramente quello più esplosivo durante quest’anno, specie se consideriamo anche gli incassi di Jujutsu Kaisen 0 e i vari numeri del manga che hanno fatto un boom di vendite grazie all’anime MAPPA presente su Crunchyroll.

Subito dopo arriva One Piece, che nel 2022 ha trovato uno degli anni più redditizi di sempre, così come accennato lo stesso autore Eiichiro Oda durante il corso delle sue interviste e commenti su JUMP. Inoltre il guadagno è sicuramente aumentato per via di One Piece: RED e per via delle vendite del manga grazie ai volumi speciali.

Il terzo posto invece è occupato da Tokyo Revengers, anche qui una rivelazione in ambito manga e anime abbastanza redditizia e apprezzata da una grossa fetta di pubblico. Di seguito vediamo SpyxFamily, anch’essa una IP molto amata dal pubblico giapponese e anche italiano, visionando l’anime su Crunchyroll.

Quali sono gli anime più redditizi del 2022?

Love Live si è posizionato al quinto posto mentre Demon Slayer e My Hero Academia rispettivamente al sesto e settimo posto, confermando ancora una volta il loro monopolio per quanto riguarda i franchise più in voga. Dopo arrivano Osomatsu-kun e Detective Conan al decimo e al nono, confermando ancora una volta il valore dei manga “evergreen”.

Cosa ne pensate di questa classifica? Alla fine è abbastanza scontata, e ricalca i successi degli ultimi anni, che ovviamente sono sulla cresta dell’onda per ovvi motivi. Detective Conan e One Piece rimangono dei capisaldi senza tempo del medium.

Fonte Comic Book