Knights of the Zodiac – Saint Seiya è il prossimo film in live action distribuito da Sony Pictures in tutto il mondo, che grazie a un cast di alto livello vuole portare nell’immaginario di tutti il mondo creato da Kuramada negli anni ottanta, ancora oggi un grande classico nel mondo dei manga e degli anime.

Dopo un primo teaser che ha mostrato davvero poco e nulla, ecco la pubblicazione di una breve clip su Twitter dedicata alla creazione di alcune sequenze di battaglia all’interno del film, come anticipato dal primo trailer colonna portante del film, o almeno così sembra. Tutto arriva da Twitter e CB.

Andy Cheng (che ha lavorato a progetti importanti come Marvel’s Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings) è il regista del film e come accennato il profilo ufficiale del film ha condiviso un breve video dove quest’ultimo ha parlato del motivo per cui è entrato nel progetto e di determinate sequenze presenti nel film:

Watch #KotZmovie Action Director Andy Cheng sit down w/ actor & martial artist @alfredrocks to break down how his stunt team brought Seiya’s iconic moves to life from the pages of the #SaintSeiya manga to the big screen. Watch the interview: https://t.co/0L7X5SwLBV pic.twitter.com/IfNy6wlEdJ — Knights of the Zodiac Live Action Film (@KotZmovie) December 19, 2022

Guarda #KotZmovie il regista d’azione Andy Cheng seduto con l’attore e l’esperto di arti marziali per spiegare come la sua squadra di stuntman ha dato vita alle mosse iconiche di Seiya dalle pagine del manga #SaintSeiya al grande schermo.

Knights of the Zodiac – Live Action: pubblicata una scena di battaglia

Così come dice anche il post Twitter è presente anche un video completo dell’intervista e delle scene di battaglia presenti all’interno del film, che come accennato sembrano essere la colonna portante del film. Oltre l’intervista sono anche presenti determinati “dietro le quinte” dedicate alle sequenze action.

Il film tratto dal manga di Kuramadaè stato annunciato nel 2016: Knights of the Zodiac vede Tomasz Baginski alla regia per Toei in collaborazione con Sony Pictures.

Andy Cheng di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è il coordinatore degli stunt e dei combattimenti, mentre Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) scrivono la sceneggiatura.

Toei distribuirà il film in Giappone al lancio nel 2023, mentre Sony Pictures lo porterà nel resto del mondo. Al momento non è ancora stata fissata una data ufficiale per la distribuzione mondiale, anche se il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per nuovi e succosi dettagli.

