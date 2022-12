One Piece nel 2023 avrà un anno sicuramente meraviglioso, grazie al proseguo della saga finale all’interno del manga, il nuovo videogioco, aggiornamenti sulla serie Netflix e tanto altro.

Il Jump Festa è stato molto intrigante sotto questo punto di vista, e i messaggi di Eiichiro Oda sicuramente sono stati interessanti, misteriosi ed entusiasti come sempre, dato che velatamente ha rivelato alcuni indizi sulla saga conclusiva. Tutto arriva da CB.

Nella lettera ai fan Oda ha parlato della fine di One Piece, confermando una sorta di “battle royale” comprensiva di molti personaggi, anticipando che sarà una battaglia tra la vita e la morte, data la sua enorme affluenza di pirati e Marina tutta assieme, o meglio, potenzialmente potrebbe essere così dato che appunto si parla di un “tutti contro tutti”.

One Piece: Oda anticipa una lotta “tra la vita e la morte” nella saga finale

Oda nella lettera ai fan ha parlato ed elogiato questo 2022 come un anno fantastico, dato che ha visto la conclusione di tanti progetti intorno al franchise, compreso appunto, l’annuncio riguardante la parte finale della storia che sempre a detta di Oda si concluderà tra molti anni, quindi il cammino è ancora lungo.

“Nel 2023 vedrete delle feroci battaglie tra numerosi personaggi, e spero che non muoia nessuno”. Queste sono le parole rivelatorie del prossimo futuro della saga, che senza ombra di dubbio donerà al pubblico degli eventi non indifferenti, e insieme a scontri epici ci saranno delle rivelazioni altamente succose.

D’altronde è quello che attualmente sta succedendo nei capitoli attuali, dove il mistero di Vegapunk è stato finalmente risolto e la natura dei Frutti del Diavolo ancora incerta, dato che una nuova battaglia per Luffy gli ha mostrato delle cose rimaste occultate per molto tempo. Ovviamente non proseguiamo per gli spoiler.

Ricordiamo invece la possibilità di leggere i capitoli in inglese su MangaPlus, che durante la giornata del 25 dicembre, quindi Natale, pubblicherà anche il nuovo capitolo di One Piece, che sempre al Jump Festa 2023 ha mostrato una pagina molto interessante e spettacolare dell nuovo scontro di Luffy.

Cosa ne pensate di tutti questi aggiogamenti per quanto riguarda il franchise?

Fonte Comic Book