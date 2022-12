One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1070

One Piece è pronto a tornare con il nuovo capitolo del manga e gli appassionati sono pronti a riprendere dall’ultima novità che il capitolo 1069 ha riservato.

Infatti nell’isola di Egghead la situazione si sta scaldando molto dato che il CP0 è entrato in azione con Lucci determinato a prendere la testa di Vegapunk. Tuttavia Rufy, che sta aiutando lo scienziato a scappare, durante la fuga si ritrova faccia a faccia con Lucci.

I due tornano a combattere dopo tanti anni e il prossimo capitolo riparte da loro due. In occasione del Jump Festa abbiamo riportato il primo Spoiler di una tavola di questo capitolo in arrivo, ma adesso scenderemo più nei dettagli con molte altre anticipazioni.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il combattimento tra Rufy e Lucci non ha storia. Infatti Cappello di Paglia è incontenibile.

Lucci tuttavia nel capitolo precedente aveva ferito pericolosamente Sentomaru, che godeva della priorità gerarchica sul controllo dei Seraphim. Questa mossa per prendere il comando ha funzionato e fortunatamente Sentomaru viene subito soccorso.

Il capitolo 1070 di One piece a quanto pare si concentrerà molto sulla spiegazione della replica dei Frutti del Diavolo. Tutti sappiamo che Vegapunk è l’autore di alcuni esemplari che abbiamo visto durante le avventure di Cappello di Paglia e molti di questi si sono rivelati veri d propri fallimenti.

Per quanto riguarda i Frutti di tipo Zoo Zoo, questi sono i più da replicare in quanto sono legati agli animali. La variante mitologica invece è molto più difficile per via della loro condizione non ordinaria.

Per riprodurre un Paramisha è invece solo necessario un fattore di lignaggio, mente i Rogia, infine, sono praticamente impossibili da riprodurre.

Inoltre ci sarà l’arrivo sull’isola di un personaggio della Marina che ha seminato il panico per via del suo livello incredibile. Stiamo parlando di Kizaru che scenderà in campo.