Pokémon ha fatto un annuncio veramente importante ed ha definitivamente confermato che nel 2023 Ash e Pikachu abbandoneranno l’anime, per fare spazio a nuove avventure e nuovi personaggi. Il presagio era attivo visto che il protagonista aveva vinto il titolo come miglior Allenatore al mondo.

Essendosi chiuso uno dei momenti più importanti dell’anime, percorso da 25 anni ormai dai due protagonisti, il pubblico si era già chiesto cosa ci fosse nel futuro dei leggendari personaggi, e se nel caso Goh avrebbe preso il posto di Ash all’interno della serie originale.

Nonostante il tutto non si è ancora concluso, dato che ci saranno degli episodi speciali conclusivi di questi longevi e impattanti anni, la produzione ha già annunciato che ad aprile del 2023 ci sarà un nuovo anime, comprensivo di nuove avventure e anche nuovi volti: parliamo di Liko e Roy.

In calce vi lasciamo anche il trailer nel caso ve lo foste persi: “È stata annunciata una nuovissima serie Pokémon! Unisciti a 2 nuovi personaggi e a 3 Pokémon starter! Inoltre, commemora il viaggio di Ash con gli episodi speciali che concludono Pokémon Ultimate Journeys: La Serie.

In arrivo nel 2023 e oltre!”

An all-new Pokémon series has been announced! Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash's journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series. Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW — Pokémon (@Pokemon) December 16, 2022

I fan e i professionisti che hanno avuto modo di lavorare con il franchise hanno esposto la loro opinione su Twitter e i post sono davvero commoventi. Tramite Comic Book abbiamo avuto l’occasione di leggerli tutti e noi ve li postiamo in calce:

A 33 anni è iniziato il mio viaggio nella creazione di giocattoli Pokémon. L’anno prossimo compirò 50 anni. Personalmente e professionalmente, e dal profondo del mio cuore…

Grazie, Ash.

Grazie, Pikachu

When I was 33 years old, my Pokémon toy-making journey began. Next year I turn 50. Personally and professionally, and from the bottom of my heart…

Thank you, Ash.

Thank you, Pikachu.❤️ pic.twitter.com/X1Y2sFcSdP — Jeremy Padawer (@JeremyCom) December 16, 2022

Pokémon: i fan su Twitter dicono addio ad Ash e Pikachu

WAIT HOLY SHIT ASH AND PIKACHU DID IT

THEY ARE GROWING UP!?

NO I CANT PROCESS THIS

ITS BEEN 30 YEARS ALMOST OF POKÉMON WITH THEM

HE’S FINALLY AGING

DONT DO IT

GROWING UP SUCKS — Zentreya ⚡VSHOJO (@zentreya) December 16, 2022

Ash finally became Pokemon world champion after over 2 decades and they finally retiring him. Its crazy that Pokemon Anime will finally have new protagonist that isn't Ash. I can't believe this finally happened. This little lad has been around longer than me. pic.twitter.com/cmnnSzfQT3 — Maku (@TropicalMaku) December 16, 2022

Ash è finalmente diventato campione del mondo di Pokemon dopo oltre 2 decenni e alla fine lo hanno ritirato. È pazzesco che Pokemon Anime avrà finalmente un nuovo protagonista che non è Ash. Non posso credere che alla fine sia successo. Questo ragazzino è in giro da più tempo di me.

I know folks thought Ash was annoying, or a sorry trainer, but he was an integral fixture of my childhood growing up as a Pokemon fan (and very obviously, Pikachu as well). From owning all of the VHS tapes, to this. I'll miss them ♥️ — Katie R.M. (@PikaChulita) December 16, 2022

So che la gente pensava che Ash fosse fastidioso o un allenatore dispiaciuto, ma è stato un appuntamento fisso della mia infanzia crescendo come fan dei Pokemon (e ovviamente anche Pikachu). Dal possesso di tutti i nastri VHS, a questo. mi mancheranno.

