Tra le uscite manga GOEN del 16 dicembre 2022, troviamo le conclusioni di Prison Experiment, Bastardo e del grande classico Forza Genki (Forza Sugar), oltre agli esordi di Così Carina Fly Me to the Moon, La Vendetta di Masamune Kun e Il Gioco di Chihaya Chihayafuru (annunciata allo scorso Napoli Comicon).

Ecco di seguito uscite manga GOEN del 16 dicembre 2022, come annunciate sul sito di RW Edizioni.

Le uscite manga GOEN del 16 dicembre 2022

PRISON EXPERIMENT VOL. 10 [DI 10]

Eyama ha finalmente scoperto l’identità della persona dietro il Gioco del Prigioniero. Gli schieramenti sono ormai decisi, e la mossa finale sta per essere svelata. Si conclude il terrificante Gioco del Prigioniero, con inaspettati colpi di scena fino all’ultima tavola.

SEINEN

Seinen/Thriller/Drama

B+sc, 200 pp, b/n e col.

Cult Collection 76

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

€ 7,50

DRIFTING NET CAFE’ VOL. 5 [DI 7]

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki tenta di proteggere Tono da Terazawa, che è ormai il capo indiscusso dei 19 “dispersi del net cafè. Mentre cerca di difendere la ragazza, si accorge di avvicinarsi sempre di più a quella che è stata il suo primo, indimenticato amore. Ma a casa, nel mondo normale, lo aspetta ancora la compagna… Un nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi, il creatore del cult DENTRO MARI.

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

Mirai Collection 78

13×18, B+sc, 194 pp, b/n e col.

€ 6,95

GIFT ± VOL. 5

Direttamente dalla bocca di Takuma, emerge la verità sul caso dell’incendio all’ospedale. E, soprattutto, come un trapianto di cuore eseguito nel più rigoroso segreto abbia trasformato, per sempre, la vita di una semplice liceale. Quanto è profondo l’abisso del potere?

Horaa Collection 26

B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 7,50

UN MONDO SENZA UMANI VOL. 3

Questa è la storia di una ragazza gentile che con le sue preghiere potrebbe portare la salvezza nel mondo. Dopo aver trovato un misterioso dispositivo di realtà virtuale, Shii scopre il crudele scopo dell’oggetto grazie alla ritrovata “madre

SEINEN

Seinen/SF/Drama

B+sc, 200 pp, b/n +col.

€ 6,50

COSI’ CARINA FLY ME TO THE MOON VOL. 1

Nasa Yuzaki ha il nome scritto con i kanji che significano “notte stellata”. Lui prova ad essere all’altezza del suo nome puntando sempre al top. Ma, una notte nevosa, abbassa la guardia e rimane coinvolto in un incidente d’auto mentre sta seguendo una bella ragazza. La ragazza, Tsukasa Tsukuyomi, lo salva, e Nasa, nell’impeto del momento, gli si dichiara. Con sua sorpresa, la ragazza accetta di uscire con lui… ma solo se si sposeranno. Poco dopo, Nasa apre la porta della sua abitazione e vede Tsukasa, che lo chiama “mio marito”. Inizia così la loro strana vita matrimoniale

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

Mega Collection 39

12,2×178, B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 6,50

STRINGIMI VOL. 3

Tre amiche si riuniscono per un’occasione infausta. Ognuna di loro sta affrontando un momento difficile, tra amori finiti o complicati. Ma, anche se è difficile e ti sembra che il cuore stia per inaridirsi, puoi sempre trovare nuova luce e speranza se ti riunisci con persone che ami a mangiare del riso insieme.

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

Kokeshi Collection 56

B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 6,95

30 ANNI, VERGINE, MAGO VOL. 2

L’impiegato Adachi è ormai trentenne, ed è ancora vergine. E ora è un mago capace di leggere la mente delle persone toccandole. È così che ha scoperto che il bellissimo Kurosawa, un suo collega, è innamorato di lui! L’inesperto Adachi è sopraffatto dagli intensi sentimenti di Kurosawa, ma col passare del tempo si rende conto che pensa a lui sempre più spesso. Sarà forse un viaggio di lavoro a far scoccare la scintilla tra i due?

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

BL Collection 26

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 6,50

FORZA GENKI! VOL. 31 [DI 31]

FORZA SUGAR

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

SHONEN

Shonen/Sport/Action

Dansei Collection 73

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

LA VENDETTA DI MASAMUNE KUN VOL.1

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di auto-miglioramento e trasformazione personale. Anni dopo, Masamune è un uomo completamente rinnovato, popolare, con voti perfetti e bravissimo negli sport. Completamente irriconoscibile rispetto al passato, si trasferisce nella scuola di Aki, pronto a prendersi la sua sospirata vendetta. Ma sarà davvero così dolce come l’aveva immaginata?

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

Young Collection 89

B+sc, 192 pp, b/n + col.

€ 5,95

IL GIOCO DI CHIHAYA CHIHAYAFURU VOL.1

Chihaya ha un sogno: veder diventare la sorella una modella. Un giorno un nuovo studente si trasferisce nella sua scuola: Arata. Il nuovo ragazzo le dice che sta sbagliando a incentrare i suoi sogni sugli altri e che un sogno va coltivato per sé stessi. Arata è infatti un giocatore esperto di karuta (un gioco di carte tradizionale basate sullo Hyakunin Isshu) e gioca in un modo che Chihaya non aveva mai visto prima. Dopo aver preso il posto di Arata in una partita, se ne scopre appassionata. Ora Chihaya intende diventare la numero uno al mondo! Il vincitore del 35° Kodansha Manga Award nella categoria shojo sbarca finalmente in Italia!

JOSEI

Drama/Slice of life

Kokeshi Collection 57

€ 2,95

CUT PRICE

BASTARDO VOL. 10 [DI 10]

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”. Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”. Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia… Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina volume.

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

Manwha Collection Extra 10

15×21, B+sc, 200 pp, col.

€ 12,50