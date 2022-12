Tra le uscite DC targate Panini del 15 dicembre 2022 si segnala Justice League 31, con la Morte della Justice League, la storia che introduce alla nuova Crisi Oscura sulle Terre Infinite. Inoltre entra nel vivo Batman: Flashpoint Beyond dopo il numero zero e sulle pagine di Superman c’è un piccolo crossover tra Jon Kent e Nightwing.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 15 dicembre.

Le uscite DC Panini del 15 dicembre 2022

Justice League 31

5,00 €

Contiene: Justice League (2018) #75

Il prologo ufficiale a Crisi Oscura sulle Terre Infinite! La morte della Justice League!

Direttamente dalle pagine di Justice League Incarnate, il gruppo di eroi multiversali ha bisogno di tutto l’aiuto possibile!

I membri della Justice League rispondono all’appello, ma la Grande Oscurità è troppo potente persino per loro!

Un numero fondamentale per le storie che leggerete nel 2023!

Superman 43

5,00 €

Contiene: Nightwing (2016) #89, Superman: Son of Kal-El (2021) #9

I figli migliori del mondo!

Superman e Nightwing in uno spettacolare crossover in due parti!

Bendix e Luthor: scatta la trappola!

L’Ascesa contro la Verità!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 3

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #3

Superman e Batman devono salvare i loro alleati dai piani del Diavolo Nezha!

Per risolvere il mistero del demone, Robin e Supergirl viaggiano a ritroso nel tempo fino a ritrovarsi nella Cina del 1600 a.C.

Giusto in tempo per l’esordio degli antichi supereroi noti come la Casata di Ji!

Da Mark Waid e Dan Mora, una storia di viaggi nel tempo di proporzioni titaniche!

Batman: Flashpoint Beyond 1

5,00 €

Contiene: Flashpoint Beyond (2022) #1/2

Geoff Johns (Doomsday Clock) continua a raccontarci il seguito di Flashpoint, l’evento che nel 2011 stravolse l’Universo DC!

Thomas Wayne si è risvegliato su una Terra che pensava non esistesse più e adesso deve adoperarsi per fermare il pericoloso Killer dell’Orologio!

Deciso a far tornare le cose com’erano prima, Batman si reca in Europa per confrontarsi con Aquaman…

Ma cosa sta succedendo ad Arkham? E che relazione c’è fra lo Psico- Pirata e gli strani eventi che si stanno verificando nel mondo di Flashpoint?

Batman: Killing Time 4

3,00 €

Contiene: Batman: Killing Time (2022) #4

Il pluripremiato sceneggiatore Tom King (Rorschach) e il disegnatore David Marquez continuano a raccontarci la storia di un’incredibile rapina avvenuta durante i primi anni di attività del Cavaliere Oscuro!

L’Enigmista e Catwoman stanno finalmente per incontrare il compratore dell’oggetto che hanno rubato…

…tuttavia Batman, supportato da un nuovo alleato, ha intenzione di intralciare il loro piano!

Ma che legame c’è fra questi eventi e quelli di un’antica tragedia greca?

Nightwing 3

Caccia a Grayson

DC Special

14,00 €

Contiene: Nightwing (2016) #87/88, #90/91

Tom Taylor (Injustice) e Bruno Redondo (Suicide Squad) continuano a raccontare le nuove avventure di Nightwing!

Dick Grayson è diventato un milionario e vuole utilizzare la sua ricchezza per aiutare i cittadini di Blüdhaven…

…ma ora i criminali più temibili della città hanno deciso di prenderlo di mira!

L’ex Robin originale ha molti amici pronti a supportarlo nelle situazioni più difficili, ma stavolta ha chiesto l’aiuto di uno dei più celebri membri dei Teen Titans: Wally West!

Future State: Gotham 2

Next Joker

DC Maxiserie

15,00 €

Contiene: Future State: Gotham (2021) #8/12

Ritorno alle cupe atmosfere di Future State!

Mentre il Magistero continua a stringere il suo pugno di ferro attorno a Gotham, qualcuno ha assunto il ruolo del più pericoloso nemico di Batman: Joker!

Jason Todd deve collaborare con Hunter Panic per scoprire le origini del nuovo Principe Pagliaccio del Crimine…

…peccato che l’unica che sembra conoscere le risposte sia Punchline!

Io Sono Batman 2

Empire State of Mind

DC Collection

18,00 €

Contiene: I Am Batman (2021) #6/10

Dopo il battesimo del fuoco, il nuovo Batman si appresta ad affrontare la sua prossima sfida: trasferirsi a New York!

La situazione appare rosea e le forze dell’ordine sono aperte a collaborare con il nuovo Cavaliere Oscuro…

…finché tutto non crolla a seguito alla morte del commissario Becket!

C’è un nuovo serial killer in città, e Jace Fox dovrà occuparsene mentre è alle prese con il marcio nel dipartimento di polizia!

New Teen Titans di Wolfman e Pérez 7

Il Contratto di Giuda

28,00 €

Contiene: Tales of the Teen Titans (1984) #42/48, New Teen Titans Annual (1982) #3

Tornano le più celebri e amate storie dei Teen Titans!

Dal ritiro di Robin e Kid Flash alla nascita di Nightwing, dall’arrivo di Jericho al tradimento di un membro del gruppo: pagine indimenticabili che continuano a far appassionare i lettori di tutto il mondo!

Inoltre, la saga che ha rappresentato una delle vette di questo fortunato ciclo narrativo: Il contratto di Giuda!

Una raccolta di avventure senza tempo illustrate dal maestro George Pérez.

Injustice: Anno Due

DC Deluxe

39,00 €

Contiene: Injustice: Gods Among Us Year Two (2014) #1/24, Injustice: Gods Among Us Year Two Annual (2014) #1

In un unico volume, tutto il secondo anno di Injustice: venticinque storie arricchite da un folto apparato di extra!

Il mondo è sotto il controllo di Superman, deciso più che mai a trasformarlo in un luogo sicuro, anche a costo di uccidere tutti quelli che si metteranno sulla sua strada… amici compresi!

Un’appassionante opera legata al videogioco sviluppato dai NetherRealm Studios, artefici del più recente Mortal Kombat!

Scritto da Tom Taylor (DCeased) per disegni di Bruno Redondo (Nightwing), Mike S. Miller (A Game of Thrones) e tanti altri!

Fables 23

La Foresta Nera

16,00 €

Contiene: Fables (2002) #151/156

Fables, la pluripremiata serie di Bill Willingham capace di reinventare le fiabe per il pubblico moderno, torna con una storia inedita!

Un arciere misterioso si fa largo nella Foresta Nera, mentre Luca Wolf e la sua famiglia stanno cercando di costruirsi una nuova vita…

I protagonisti di Fables hanno dovuto affrontare numerose guerre e molti di loro sono morti… ma la magia aiuterà alcuni di loro a tornare in vita!

Nel frattempo, i cuccioli di Bianca Neve stanno crescendo e sfide sempre più difficili li attendono!

Top 10

DC Black Label

37,00 €

Contiene: Top 10 (1999) #1/12

Benvenuti a Neopolis, la città in cui praticamente chiunque, dal comune cittadino al criminale più incallito, ha un superpotere.

Seguite le incredibili vicende di Smax, Toybox e gli altri agenti del dipartimento di polizia della città!

Chi è il misterioso Killer della Bilancia che decapita le prostitute?

Tutti i dodici capitoli della serie scritta da Alan Moore (Watchmen) e disegnata da Gene Ha (Batman: Fortunate Son)!

Swamp Thing di Scott Snyder

DC Omnibus

89,00 €

Contiene: Swamp Thing (2011) #0/40, Swamp Thing Annual (2012) #1/3, Swamp Thing: Futures End (2014) #1, Animal Man (2011) #12, #17, Aquaman (2011) #31