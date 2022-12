One Piece: l’anime mostra la nuova forma di Robin (SPOILER)

One Piece mostra la nuova forma di Robin all’interno dell’anime, e noi non possiamo che esserne felici, dato che sostanzialmente è un nuovo passo per visionare a schermo anche la nuova forma di Luffy, il Gear Fifth.

Come ben sapete la lotta per Wano è stata conclusa nel manga e non nell’anime, e vi avvertiamo dell’allarme spoiler nuovamente.

In questo caso ci concentriamo e focalizziamo nello scontro tra Nico Robin e Black Maria dei Tobi Roppo, che ha rivelato una forma potentissima del membro dei Mugiwara.

Durante la battaglia la ragazza riesce addirittura a liberare una nuova e potentissima forma appunto, capace ovviamente di mettere al tappeto la potentissima Black Maria. In calce potete visionare il video pescato da Comic Book e condiviso sul canale ufficiale di Crunchyroll:

Da come avete visto il video è anche abbastanza spaventoso e dato che parliamo di Devil Robin le varie animazioni e l’atmosfera cupa ci stanno tutte. All’inizio della clip vediamo la ragazza mutarsi in un demone, ricordando quasi i disegni di Go Nagai con Devilman, e successivamente stritolare il suo avversario.

Il sonoro fa la sua parte in questo caso, dato che il rumore delle ossa che si frantumano sono un vero e proprio tormento per lo spettatore, che si immedesima in quanto provato dal nemico di Nico Robin.

L’episodio 1044 di One Piece sancisce un traguardo importante per il personaggio, visto che il combattimento con Black Maria durava ormai da molto tempo.

Come accennato e da come avete visto nella clip in alto questo nuovo e diabolico “Demonio Fleur” che si alimenta dalla rabbia che si prova verso il nemico in un momento del genere è davvero sensazionale.

La rabbia si scatena in maniera irreversibile e durante una situazione complicata e quasi irrisolvibile, ecco che la nuova forma si mostra, portando in salvo eventuali membri della ciurma e sconfiggendo definitivamente la minaccia che si presenta davanti. Black Maria sembra quasi spezzarsi e a un certo punto chiede addirittura pietà.

Cosa ne pensate dell’episodio, del combattimento e ovviamente della nuova forma? Che potenza potrebbe raggiungere?

