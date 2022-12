Attack on Titan: Isayama parla delle differenze tra anime e manga

Il manga di Attack on Titan a quanto pare ha subito delle influenze da parte della sua versione anime, così come accenno lo stesso autore originale della storia Hajime Isayama.

Così come ci riportano CB e ANN Isayama ha subito forti influenze durante il suo coinvolgimento con l’anime, viste alcune modifiche apportate al manga proprio per via delle trovate all’interno della trasposizione animata.

Sempre durante il panel dedicato alla sua opera all’Anime NYC il mangaka ha dichiarato a tal proposito: “Appena ho visto che il mio manga è stata trasposto in versione animata, ho capito il valore della mia opera.

Come tutte le cose appartenenti a questo mondo vedi anche dei mutamenti dovuti alla natura dei personaggi, dato che assumono un carattere diverso in base all’abilità dei doppiatori. Tutto è cambiato drasticamente, specialmente con Eren, visto che si è praticamente “suddiviso” rispetto alla sua versione cartacea”.

Attack on Titan: Isayama parla delle influenze dell’anime sul manga

L’autore di AOT ha approfittato del palco per discutere di tutte le modifiche che lui avrebbe voluto apportare alla trasposizione anime della sua storia, quando ha avuto a che fare con Wit Studio e MAPPA:

“Ricordo ancora oggi le modifiche che volevo apportare assolutamente all’anime. Quando furono introdotte le manovre tridimensionali volevo che il design delle suddette fosse diverso da quello inizialmente congegnato, dato che ritenevo opportuno questo scelta.

Lo dissi subito al team che si stava occupando della trasposizione animata ma col tempo, discutendo anche con me stesso capii la complessità della cosa, e quindi lasciai perdere: mi sentii male successivamente per la richiesta”.

Voi avete apprezzato come sono state gestite le manovre tridimensionali volte a sconfiggere la minaccia dei Giganti all’interno della storia? Dobbiamo dire che l’evento in questione ha mosso e risolto molti dubbi per quanto riguarda Attack on Titan, che concluderà la sua epopea animata nel corso del 2023.

Avete letto la fine nel manga? Oppure state attendendo con ansia questi episodi finali targati studio MAPPA? L’attesa è ancora lunga ma a breve entreremo almeno nella prima finestra di uscita, attendendo con ansia la data ufficiale di uscita sulla piattaforma Crunchyroll.

Comic Book – ANN