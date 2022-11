Attack on Titan: arrivano aggiornamenti sugli episodi finali dell’anime

Attack on Titan sta per concludere la sua corsa per quanto riguarda la sua versione anime, divisa in una nuova e ultima parte in uscita proprio nel 2023. A tal proposito le notizie al riguardo sono poche e ovviamente il pubblico vuole sapere di più per quanto riguarda la produzione.

MAPPA sta lavorando a questa ultima tranche di episodi e a quanto pare sta andando tutto alla grande e ogni cosa procede secondo i piani prefissati dalla produzione. L’aggiornamento arriva tramite Twitter e grazie allo studio di animazione abbiamo la possibilità di sapere di più per quanto riguarda la parte finale del noto anime.

Anime Festival Asia 2022 è stato l’evento e il luogo dove l’amministratore delegato Manabu Otsuka ha confermato ai fan che stanno doppiando gli ultimi episodi dell’anime e che quindi la fase artistica e animata e quasi conclusa, dando poi spazio a tutto il resto della post-produzione.

Stando sempre ai dirigenti la fase di doppiaggio dovrebbe concludersi a breve, e sempre considerando gli ultimi aggiornamenti questa fase dovrebbe chiudersi tra due settimane almeno, quindi i tempi al momento sono abbastanza celeri. Tutto arriva da Comic Book.

Quindi anche una delle star più amate in terra nipponica, ovvero Yuki Kaji è entrata in scena, dando come sempre il suo enorme contributo al tutto. Quindi a tutti gli appassionati: molto probabilmente potrebbe arrivare un trailer di questa ultima parte molto presto, sorprendendo tutti. Come accennato in calce potete vedere il Tweet in questione:

🚨 MAPPA Showcase (Anime Festival Asia 2022) 🚨 The dubbing for Conclusion Arc has already started and could be completed in two weeks. pic.twitter.com/AqmAcfyz1F — Attack On Fans (@AttackOnFans) November 27, 2022

Chi ha letto il manga sa come finisce la storia e senza ombra di dubbio chiunque ami Attack on Titan vuole vedere come MAPPA ha gestito il tutto e se nel caso ha fatto qualche piccola modifica o aggiunta addirittura per rendere ancora più appetibili chi ha già seguito e sa tutta la storia.

Insomma i lavori procedono alla grande e tutti gli appassionati sono in trepidante attesa per tutto quello che MAPPA ha da offrire, a proposito di questo grande cerchio creato da Hajime Isayama, uno dei talenti più amati e apprezzati del mondo dell’arte nipponica in generale.

