Attack on Titan: Isayama si è ispirato a Breaking Bad e GOT per Gabi e Falco

Attack on Titan ha fatto un salto in America grazie al suo creatore Hajime Isayama, che per la prima volta ha parlato a un grande pubblico all’Anime NYC, portando tantissime curiosità sulla sua opera più famigerata.

Oltre le sue scuse per aver deluso gran parte del pubblico con il finale, il mangaka ha donato tantissime novità per quanto riguarda i retroscena del suo manga, al momento ancora in produzione presso MAPPA a proposito della parte conclusiva di questa immensa e violente vicenda.

Durante il panel a lui dedicato, durante una discussione riguardante i personaggi della storia, il discorso e virato su Gabi e Falco, protagonisti di una rivelazione inaspettata.

I due sono molto importanti all’interno della vicenda e il pubblico ha chiesto all’autore di ricevere più informazioni e tra queste il suddetto ha regalato anche alcune novità. Gabi e Falco sono frutto della passione per le serie televisive e ancora oggi gran parte degli autori si ispirano alle medesime.

Hajime Isayama si è ispirato per Gabi all’estetica e al carattere di Arya Stark di Game of Thrones, mentre per Falco si è ispirato a Jesse Pinkman di Breaking Bad. Come ben sapete queste ultime sono dei prodotti televisivi molto famosi e anche l’autore di AoT ha deciso di rendergli omaggio. Tutto arriva da Comic Book.

Come ben sappiamo il mangaka ha voluto omaggiare in tutto e per tutto il mondo delle serie TV insieme ai tanti manga che hanno ispirato la sua formazione artistica e che hanno forgiato il suo modo di pensare e di fare.

Gabi e Falco sono ancora presenti all’interno della storia e visto che il pubblico si è interessato alla loro storyline Isayama si è esposto al NYC donando a tutti questo bellissimo aneddoto dedicato ai personaggi del suo manga.

Attack on Titan author Hajime Isayama shared Gabi was inspired by Arya from Game of Thrones and Falco was inspired by Jesse from Breaking Bad #AnimeNYC pic.twitter.com/nV1QXTdY56 — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) November 19, 2022

Voi lo avevate notato già? Gabi e Falco sono al momento delle figure molto centrali all’interno di Attack on Titan e il loro ruolo potrebbe essere rilevante all’interno della parte finale della storia. Avete percepito altre citazioni del genere?

