Attack on Titan: come doveva chiamarsi in origine il manga? Lo rivela Isayama

Attack on Titan ha concluso la sua storia qualche anno fa in versione cartacea, lasciando ancora in sospeso la sua versione anime che dovrebbe concludersi nel 2023.

In attesa di questa ultima tranche di episodi, che potrebbero anche cambiare alcune scelte affrontate da Isayama nel suo manga, lo stesso mangaka è stato ospite all’Anime NYC e oltre il suo dispiacere nell’aver deluso una grande fetta del pubblico l’artista ha parlato dell’origine della sua storia, rivelando alcuni dettagli.

Tramite un nuovo Tweet di Attack on Titan Facts apprendiamo una curiosità molto interessante riguardante le origini di questa storia, che inizialmente doveva avere un altro titolo più semplice e diretto di quello scelto poi ufficialmente.

In calce potete visionate il post e leggere la descrizione del medesimo: “Attualmente sto seguendo il panel di Isayama a New York dedicato alla sua opera magna. L’artista sta discutendo di tutto quello che lo ha ispirato per creare AoT. Tra le tante cose abbiamo appreso che la versione originale di Attack on Titans si intitolava “Humanity vs Titans”. Continuerò ad aggiornare questo thread qui sotto. Risponderà alle domande per un’ora ancora”.

I am at the panel of Isayama in nyc right now. He is currently talking about what inspired AoT. Attack on titans original name was “Humanity vs Titans” I’ll keep updating this thread below. He will be answering questions for one hour 👇🏾 pic.twitter.com/b7ZaUQfHLi — Attack on Titan Facts (@Brownstragic) November 19, 2022

Attack on Titan riceve da parte dell’autore alcune curiosità davvero interessanti e questa riguardante il titolo originale della serie è molto importante anche per quanto riguarda la scelta di anticipare al pubblico in un certo senso quello che si andava a visionare.

Per quanto “Attack on Titan” possa essere semplice da intuire per quanto riguarda la trama, “Humanity vs Titans” poteva forse essere molto più diretto, anticipando a chi si approcciava alla vicenda qualche nozione in più per quanto riguarda la storia. Forse per questo è stato cambiato in corso d’opera?

Isayama ha avuto un panel dedicato al NYC e oltre questi bellissimi particolari inerenti alla sua opera più famosa, l’artista ha discusso anche del suo stato sentimentale a proposito delle vicende intorno al finale del manga, molto controverso e poco apprezzato da una grande fetta di pubblico.

Nonostante questo alla convention il pubblico ha applaudito Isayama per via della sua chiarezza e della sua sincerità inerente alla sua posizione in merito alla delusione dei fan verso il finale del suo manga.

