Attack on Titan: Isayama quasi in lacrime si scusa per il finale della storia

Attack on Titan è la creatura del mangaka Hajime Isayama, che nonostante tutti gli apprezzamenti ha ricevuto delle lamentele da parte del pubblico per quanto riguarda il finale. L’autore si è espresso a proposito della parte finale della sua storia durante l’Anime NYC, l’evento per eccellenza per quanto riguarda il settore manga e anime.

Isayama si è detto ancora dispiaciuto per quanto riguarda il finale di Attack on Titan, affermando anche il suo “dissapore” verso l’opinione del pubblico a proposito del suo lavoro.

Non volendo anticipare nulla della storia, rispettando così l’utenza che ha deciso di visionare solamente la controparte anime, non approfondiremo più di tanto la storia, dicendo solamente che nonostante la fine del manga rimanga fedele al volto originale della storia, lascia molte vicende in “forse” e chiude alcune cose in maniera affrettata.

Il mangaka quasi in lacrime davanti al suo pubblico ha confermato di essere ancora titubante per quanto riguarda il finale della sua storia, rivolgendosi in maniera confidenziale e molto delicata a tutta la gente presente al NYC: “Dico grazie a tutti il pubblico che ha apprezzato e seguito la mia storia. Stavo percorrendo un periodo davvero difficile della mia vita, e mi scuso con voi per questo. Trascinando con me questo periodo difficile, insieme ai sentimenti oscuri e pressanti che mi avvolgevano, il tutto si è alleggerito quando ho incontrato i miei fan per il firmacopie. Nonostante tutto gran parte del pubblico ha detto di apprezzare la conclusione della storia, e sono stato davvero felice per questo”.

Per molto tempo il peso di un “finale sbagliato” da parte d’Isayama ancora gravava sulla sua persona, visto che alla fine della fiera è un evento importante da parte di un narratore, specie se consideriamo che la parte conclusiva di una storia è sicuramente una delle cose più importanti in campo narrativo, qualsiasi sia il medium dove è rappresentata.

Il finale di Attack on Titan, così come riporta Comic Book, nonostante abbia deluso una gran fetta di pubblico la maggior parte lo ha apprezzato, come possiamo capire dall’accoglienza al NYC.

