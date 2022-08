Attack on Titan ha una “carriera” decennale alle spalle e la sua trasposizione animata è uno degli eventi più grandi del suo settore: infatti la storia è riuscita a coinvolgere non solo gli appassionati ma anche il grande pubblico.

Il creatore Hajime Isayama si è ovviamente occupato della storia fin dal principio, seguendo anche l’anime passo dopo passo in ogni sua sfaccettatura. Ora che si avvicina alla conclusione l’autore inizia a guardare all’eredità della sua opera.

Il mangaka ha discusso di questo in una nuova intervista con Makoto Yukimura, il creatore di Vinland Saga, parlando anche di quello che più lo rende felice a proposito della sua serie.

L’autore non parla di nessun personaggio né di momenti particolari della storia. È emerso infatti che Isayama è felice di quello che ha costruito, insieme all’accoglienza ricevuta dalla sua opera.

“Adoro follemente i film occidentali e le pellicole drammatiche estere. E quindi la loro influenza è piuttosto evidente nel mio lavoro con il manga. Una delle cose che più amo del mio manga riguarda l’influenza trasmessa al grande pubblico: è come se i miei film preferiti, in un certo senso, sono diventati anche i preferiti del pubblico amante della storia. Sono semplicemente contento che le persone si siano appassionato al mio lavoro. Tutto il mio cuore e la mia passione per le opere esterne sono state inserite in Attack on Titan e questo probabilmente ha permesso al manga e all’anime di entrare nel cuore di tutti”. Ha dichiarato Isayama rispondendo alla domanda riguardante cosa amasse di più nella serie.

Il mangaka però, allo stesso tempo ha già analizzato le reazioni complete dei fan, dato che il manga si è ormai concluso qualche anno fa. Il suo lavoro con l’anime però non è ancora concluso e solo l’anno prossimo potrà avere un parere completo di tutto il pubblico di appassionati.

Ricordiamo che lo Studio MAPPA pubblicherà gli ultimi episodi di Attack on Titan all’inizio del 2023. E se Isayama vorrà valutare o anche dire qualcosa a proposito del finale, ovviamente avrà diversi altri pareri da considerare data l’imminente fine della trasposizione animata della storia.

Voi state aspettando i nuovi episodi?