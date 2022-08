Attack on Titan è da alcuni mesi che non si fa sentire, successivamente all’annuncio di una terza parte della quarta stagione dell’anime. Con l’arrivo del nuovo anno, senza ombra di dubbio tutta l’attenzione mediatica sarà rivolta alla parte finale della serie, ancora occultata da numerose rivelazioni.

Nel corso degli ultimi giorni sono state rilevate alcune conferma al riguardo di una vecchia teoria comprensiva dei personaggi di Eren e Mikasa, tramite lo script della prossima stagione.

SE NON VOLETE SPOILER NON CONTINUATE!

Da come potete leggere dal titolo l’aggiornamento proviene dallo script dell’episodio 87 di Attack on Titan, tramite la diffusione di alcuni copioni provenienti direttamente dalla produzione in Giappone.

Uno degli scatti comprendeva questa dichiarazione di Eren a Mikasa, dove il protagonista aveva chiesto alla ragazza cosa significasse lui per lei: la scena è descritta come una confessione vera e propria.

Molti appassionati hanno dato per scontato questa scena, fin da quando Attack on Titan ha cominciato la serializzazione, partendo ovviamente dalle prime pagine del manga. Quindi parliamo proprio di una vecchia teoria.

Eren è riuscito quindi a parlare dei suoi sentimenti verso Mikasa, confermando la più scontata e classica delle teorie che i fan avevano elaborato ormai da tempo. Inoltre la scena si ispira ad una tradizione nipponica.

Attack on Titan 4: lo script conferma una teoria su Mikasa e Eren

La scena infatti si ispira al kokuaku, un fattore culturale giapponese che riguarda la confessione dell’amore che si prova per un’altra persona. In Giappone in linea di massima non si confessano mai i propri sentimenti prima di stare ufficialmente insieme a qualcuno, riservando il tutto quando si diventa ufficialmente una coppia.

Per questo motivo la confessione di Eren tarda ad arrivare, proprio per questo motivo legato alla tradizione giapponese. Se ci pensate questa è una cosa adottata nella maggior parte di anime e manga; il tutto viene dimostrato ma mai confessato prima del tempo.

Quindi difatti Eren ha fatto una vera e propria confessione kokuhaku, e Mikasa non ha fatto capire i suoi sentimenti nella risposta. Attack on Titan ha diviso la coppia in maniera irreparabile? Oppure il loro amore velato può essere ancora salvato?

Cosa ne pensate di questa rivelazione diffusa in anticipo?