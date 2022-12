Dragon Ball Super annuncia il gioco di carte in digitale

Dragon Ball intrattiene tutti i suoi appassionati da tantissimi anni ormai attraverso diversi contenuti. E non lo fa solo attraverso serie anime o lungometraggi, ma anche con altri mezzi. Infatti oggi vogliamo riportare a tutti gli appassionati di Dragon Ball Super che Bandai Namco ha annunciato recentemente una versione del gioco di carte Dragon Ball Super in digitale.

Per di più questo nuovo gioco di carte sarà finalmente disponibile su piattaforme digitali. Si tratta dunque di un porting per passare dal fisico al digitale. Sicuramente si tratta di una notizia che molti aspettavano da tantissimo tempo. Infatti è stata una delle maggiori richieste da quando le carte fisiche erano disponibili.

Al momento non c’è ancora una data di uscita specifica per il gioco di carte intitolato Dragon Ball Super Card Game Digital Version. Ma possiamo con piacere riportare che il gioco uscirà nel 2023. E, chiaramente, ulteriori dettagli verranno svelati durante l’evento Battle Hour 2023 di Dragon Ball Games.

Un’anteprima della trasmissione Battle Hour, che vuole condividere maggiori dettagli sull’evento del 2023, ha confermato le notizie del gioco di carte ispirate alla serie. Lo ha fatto attraverso un nuovo trailer visibile in cima all’articolo.

Sono presenti alcune carte di personaggi che i giocatori di Dragon Ball Super Card Game dovrebbero conoscere. È possibile anche vedere le animazioni di attacco di alcuni personaggi durante un duello.

L’annuncio della versione digitale del gioco è un sollievo per coloro che la richiedevano da un po’ di tempo. Ma per questa ci vorrà ancora del tempo prima che sia effettivamente disponibile.

Infatti non si può fare altro che aspettare il 2023. Per di più fino all’evento Dragon Ball Games Battle Hour (4 e 5 marzo), non ci saranno ulteriori informazioni sulla data di uscita. Quindi mancano alcuni mesi.

La buona notizia è che i giocatori avranno la possibilità di giocarci prima che sia ufficialmente disponibile. L’annuncio di Bandai Namco condiviso questa settimana ha confermato che ci sarà effettivamente un beta test chiuso per la versione digitale del gioco di carte, anche se le date per quel test non sono state ancora annunciate.

Fonte – Comicbook