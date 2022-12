Dragon Ball annuncia un nuovo evento basato sui videogiochi

Dragon Ball sta per tornare con un nuovo evento basato sui videogiochi, dunque tutti gli appassionati possono presto aspettarsi una nuova trasmissione di Dragon Ball Games Battle Hour che si svolgerà solo nei prossimi giorni.

Si svolgerà il 3 dicembre e Bandai Namco questa settimana ha annunciato questa settimana, con alcuni giochi già confermati che prenderanno parte all’evento. Maggiori dettagli dovrebbero essere rivelati a pochi giorni della presentazione. Tuttavia se gli eventi degli anni precedenti sono un punto di partenza, i fan non potranno mancare a questo appuntamento per cogliere alcune sorprese.

In vista di questo evento, tra l’altro, su Twitter è stato creato un account dedicato a questo evento Battle Hour. Questo perché in questo modo sarà possibile annunciare i primi dettagli della trasmissione Battle Hour di quest’anno. Ormai si tratta di un evento annuale e quest’anno sarà il 3 dicembre.

Non ci è dato sapere quanto durerà questo evento. Ma sembra che sarà un evento di un giorno rispetto a quello dell’anno scorso che si è svolto in due giorni diversi. I relatori hanno inviato più di un sondaggio l’ultima volta chiedendo feedback sull’evento del 2022. Quindi forse le persone hanno suggerito che un evento di un giorno sarebbe stato meglio per annunci e simili.

Per quanto riguarda i giochi che saranno presenti, Bandai Namco ha confermato che ne ha confermati almeno tre: Dragon Ball Super Card Game, Dragon Ball Legends e, ovviamente, Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball Z: Kakarot e The Breakers sono assenti dall’elenco dei giochi che ci saranno, anche se non c’è ancora un quadro completo da queste prime comunicazioni.

Gli annunci dei personaggi DLC sono una cosa importante per questo tipo di eventi. In passato è accaduto spesso così. Di conseguenza ci si aspetterebbe di vederne di più durante questo evento imminente.

Le vetrine degli anni passati hanno anche approfondito tematiche come tornei della community e persino dettagli su contenuti non basati sui videogiochi, come Dragon Ball Super: Super Hero. Presto ci sarà un programma completo che riporteremo prontamente per indicare ai fan in quali parti dell’evento dovrebbero dedicare la loro attenzione.

