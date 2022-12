One Piece: il Live-Action di Netflix parla dell’enorme lavoro di Oda

One Piece avrà un live action prodotto da Netflix e Oda come ben sapete è parte integrante del suddetto e oltre a occuparsi della supervisione, dispendia anche consigli e accortezze per rendere il tutto più conforme e maggiormente fedele alla sua opera originale.

La sua creatura di certo non può essere assente dalla sua vita e quindi anche il mangaka vuole offrire la sua parte all’interno di questa maestosa produzione.

L’account Twitter di New Word Artur ha condiviso alcune dichiarazione dello showrunner Matt Owens a proposito degli script della serie, approvati e modificati se necessari dallo stesso Oda a mano. Il mangaka quindi si è letteralmente appassionato a questo live action e il tutto deve essere come vuole lui, altrimenti non si procede.

One Piece: il Live-Action di Netflix parla dell’enorme influenza di Oda

Oda is massively involved with the One Piece Live Action, reviewing and correcting all scripts manually and checking in on the entire process consistently across the months. Any deviations from the source material also need to be approved by him to be even considered pic.twitter.com/C9XNz6fVPb — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 2, 2022

Oda è coinvolto in modo massiccio nel live action di One Piece, rivedendo e correggendo manualmente tutti i copioni e controllando l’intero processo in modo costante nel corso dei mesi. Qualsiasi deviazione dal materiale di partenza deve essere approvata da lui per essere presa in considerazione.

Quindi in parole povere Oda ha una parte importante all’interno della produzione, dato che da come avete ben capito nulla va avanti senza la sua approvazione, e le modifiche apportare dal sensei di certo potranno donare una grande mano al tutto.

Come ben sappiamo i live action di Netflix di certo non hanno avuto un grande successo e allo stesso tempo proprio per questo il pubblico non è fiducioso al riguardo, specie se consideriamo il timore che l’azienda potrebbe rovinare il volto originale di One Piece. Tutto arriva da CB.

Allo stesso tempo la presenza di Oda di certo dona fiducia in un certo senso, e forse quando sarà pubblicato un trailer le idee saranno diverse, dato che potenzialmente potrebbe sorprendere. Siete fiduciosi di tutto questo? Oppure credete che anche questa produzione possa fare la stessa fine dei live action antecedenti?

Al momento abbiamo solamente qualche leak dal set e il cast ufficiale dei personaggi principali, e sappiamo che ovviamente gli episodi della prima stagione racconteranno l’inizio della storia che negli anni abbiamo imparato ad apprezzare e amare.

Fonte Comic Book – Twitter