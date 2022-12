Bullet: Disney+ presenta il nuovo anime del director di Jujutsu Kaisen

Bullet è la nuova serie che debutterà su Diseny+ successivamente all’accordo della nota piattaforma streaming con la casa editrice Kodansha. Come accennato dal nostro articolo la partner in questione porterà tutti i manga pubblicata dall’editore in questione in versione anime, esclusivamente per l’azienda americana.

Il progetto vedrà il director della prima stagione anime di Jujutsu Kaaisen, che successivamente al suo abbandono da MAPPA ha deciso di viaggiare su binari tutti suoi, iniziando questo progetto che a quanto pare arriverà su Disney+.

Dopo il monopolio sulle serie manga di Kodansha, ecco che arriva Bullet, questo nuovo progetto di E&H Production in coproduzione di GAGA. La partnership è mastodontica se ci pensate, specie se parliamo di alcuni titoli anime che andranno in esclusiva su Diseny+.

La piattaforma streaming ha lasciato “maturare” le sue carte, per poi giocarle in dei momenti decisamente opportuni per l’industria in questione. Dopo essersi accaparrata il monopolio sull’ultima stagione di Bleach, ecco che pone le basi per la seconda stagione di Tokyo Revengers, uno dei titoli più apprezzati del momento.

Tornando a Bullet al momento non sappiamo molto, ma allo stesso tempo possiamo gustarci un poster molto interessante, che sicuramente può dirci qualcosa a proposito del prodotto.

Anime News And Facts su Twitter ha concesso al pubblico questo bellissimo poster, che a quanto pare mostra i protagonisti della storia di spalle verso un mondo post-apocalittico, dove immaginiamo si svolgerà tutta la storia:

“Sunghoo Project, il regista della prima stagione MAPPA di Jujutsu Kaisen sta lavorando a un anime originale intitolato “BULLET” che sarà prodotto dal suo nuovo studio di animazione E&H Productions. In streaming in esclusiva su Disney+.”

Non abbiamo ancora una data o un piccolo teaser trailer al riguardo, ma allo stesso tempo molto probabilmente potrebbe essere molto presto per queste pubblicazioni, data la probabile fase iniziale del progetto in questione, che rammentiamo nuovamente sarà lanciato sulla piattaforma streaming Disney+ in esclusiva.

Da come vedete il tutto sembra riportare al cuore quei manga e quegli anime cult di fine anni novanta e inizio anni duemila, dove la desolazione, la lotta per la sopravvivenza e la solitudine la facevano da padrone.

