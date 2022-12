One Piece svela perché Vegapunk ha bisogno di Rufy

One Piece continua, capitolo dopo capitolo, il suo viaggio verso la conclusione del viaggio di Monkey D. Rufy. Oda ha avviato quindi la saga finale della lunga serie con un nuovo arco incentrato su Dr. Vegapunk.

Nel capitolo più recente del manga si scopre che il famoso scienziato ha davvero bisogno di Rufy tanto da chiedergli un grosso favore.

Dopo aver lasciato le coste di Wano, Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia si sono diretti verso la prima grande isola del loro ultimo viaggio. In questa occasione hanno finalmente incontrato il famoso scienziato, il dottor Vegapunk. Questo personaggio misterioso sta spiegando tutto di se e del suo laboratorio.

Ora questo nuovo arco narrativo ha svelato solo alcune dei più grandi misteri della storia di One Piece. Allo stesso tempo però è pronto per introdurre ai lettori quello che accadrà in futuro. Dopo anni di misteri intorno a Vegapunk, ora sembra che lo scienziato abbia alcuni piani segreti.

Per proseguire nelle sue ricerche dovrà allontanarsi dall’isola e ha chiesto a Rufy e agli altri di portarlo via da lì una volta che anche loro avranno lasciato l’isola.

Il capitolo 1067 di One Piece continua l’introduzione completa di Vegapunk. Lo scienziato è molto aperto su tutto ciò che ha fatto in tutta l’isola. Non sta solo spiega in dettaglio come elabora tutto ciò che apprende attraverso i suoi sei cloni, ma parla anche di come si sente verso alcuni dei suoi esperimenti più famosi. Ad esempio come quando ha creato il falso frutto del diavolo che ha dato a Momonosuke. Questo sembra legato ai suoi piani per il futuro.

Inoltre con l’arrivo del CP0, Vegapunk si rifiuta di lasciarli entrare nell’isola e si prepara a respingerli. Allo stesso tempo, dice a Rufy che il destino che li ha portati sull’isola e ne approfitta per chiede loro un favore. Ha bisogno di lasciare l’isola e fa capire benissimo che non può farlo da solo.

Questo suscita curiosità e altre domande su ciò che lo scienziato sta realmente pianificando, per ritrovarsi a dover sfuggire alle grinfie di Lucci in questo modo.

