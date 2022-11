Dragon Ball ha all’attivo un nuovo annuncio per quanto riguarda la prossima serie animata probabilmente, ma allo stesso tempo gli indizi sono veramente pochi. Al momento sappiamo solamente che si tratta di un web anime e che non avrà niente a che fare con Super, spezzando la speranza di molti appassionati ancora in attesa di una nuova serie canonica.

Successivamente alla chiusura del’arco narrativo di Granolah, l’arrivo di Balck Freezer e il lungometraggio uscito recentemente al cinema, il pubblico dava per scontato un ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, ma al momento dobbiamo escludere questa ipotesi.

L’aggiornamento in questione proviene direttamente da Twitter e una misteriosa immagine dona nuovamente altri dubbi al pubblico, visto che la medesima mostra l’iconico logo del Red Ribbon, il temibile Fiocco Rosso presente come nemico all’interno di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il Tweet in questione recita: “Il Fiocco Rosso sta arrivando” e come accennato il tutto è accompagnato da una foto su fondo nero con al centro il potente rosso del logo dell’organizzazione criminale. Il post inoltre, conferma anche delle novità durante la mattinata di domani e quindi vi invitiamo a stare tutti sull’attenti.

L’ipotesi inerente all’annuncio del web anime forse è ancora affrettata, visto che la maggior parte del pubblico specula su alcune novità per quanto riguarda il Blu-Ray del film, dato che la frase citata nel post, insieme al logo, rimandando a Magenta e le sue linee di dialogo all’interno dell’ultima pellicola dedicata al franchise.

Dragon Ball: un post misterioso aggiorna il pubblico su un nuovo annuncio

Tutto arriva per gentile concessione di Comic Book, che ha pescato su Twitter tramite il profilo di DB_super2015 l’immagine e l’aggiornamento in questione:

Il profilo Twitter è ufficiale, quindi non si tratta di nessuna ipotesi o leak: tutto ufficiale. Altri sperano comunque che l’annuncio non riguardi Super Hero, dato che al momento gli appassionati sperano in una nuova serie animata. Questo di certo non è impossibile, ma forse al momento poco probabile, anche se domani avremo la risposta.

Voi cosa ne pensate? Forse è giunto definitivamente il momento di lanciare una nuova serie animata? Oppure al momento rimaniamo così?

