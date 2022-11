Tra le uscite Planet Manga del 1 novembre 2022 troviamo la nuova edizione variant di Fire Force 1 e, sotto l’etichetta Disney Manga, Kingdom Hearts II Silver 1, anche in edizione con cofanetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 1 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche l’uscita dell’esclusivissima Berserk Deluxe Eclipse Limited Edition.

Le uscite Planet Manga del 1 dicembre 2022

Fire Force 1

Adra Burst Variant

Manga Sun 112

7,00 €

L’INIZIO DELLA SAGA CON UNA NUOVA STREPITOSA COVER VARIANT CON EFFETTO METAL!

In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce.

L’Ottava Brigata di Tokyo è una di queste… e Fire Force racconta la sua storia!

Otherside Picnic 2

7,50 €

CATAPULTATE NELL’“ALTRA PARTE”…

In quello strano mondo Sorawo e Toriko si imbattono in marines alle prese con un nemico che proviene dall’oscurità.

Barricati in una stazione abbandonata, cercano di fuggire da quel luogo, ma qualcosa di terribile li bracca, qualcosa che porta alla follia…

Magus of the Library 6

7,00 €

Theo sembra sempre un passo dietro agli altri.

Non riesce a completare le esercitazioni in tempo e sta perdendo di vista il suo obiettivo.

Ma non è il solo ad avere problemi durante questo duro periodo di preparazione.

C’è chi fa fatica ad ambientarsi e chi mette in dubbio se stesso.

E poi c’è Medina…

Kingdom Hearts II Silver 1

9,00 €

DALL’OMONIMO VIDEOGAME CHE UNISCE PERSONAGGI E AMBIENTAZIONI DISNEY ALL’AVVINCENTE COSMO SQUARE ENIX

Cosa siamo senza i nostri ricordi?

E perché nella mente di Roxas fanno capolino memorie di qualcun altro?

Dov’è finito Sora, il prescelto capace di brandire la Keyblade?

Kingdom Hearts II Silver 1

con cofanetto

15,00 €